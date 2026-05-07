Brasil e Estados Unidos realizarão reunião sobre tarifas nos próximos 30 dias, diz ministro

Durante entrevista coletiva realizada após reunião de mais de três horas entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, declarou que representantes de ambos os governos acordaram a realização de um novo encontro com foco na negociação para encerrar as tarifas norte-americanas aplicadas a produtos brasileiros.

Entre os primeiros integrantes do governo a se pronunciar, Rosa relatou que a reunião entre a comitiva brasileira e autoridades dos Estados Unidos incluiu debates sobre investimentos feitos por empresas brasileiras em território norte-americano, assim como aportes de companhias dos EUA no Brasil.

O ministro informou que também foi discutida a Seção 301, instrumento da legislação comercial dos Estados Unidos utilizado para apurar e responder a práticas consideradas desleais no comércio internacional — mecanismo que atualmente envolve o Brasil.

"Apresentamos todos os dados que desmentem a existência de uma relação comercial desarmoniosa entre os nossos países. Indicamos a necessidade de encerramento da Seção 301 e da abertura de uma discussão sobre as tarifas aplicadas ao Brasil e o não cabimento das medidas impostas aos produtos brasileiros", afirmou Rosa.

Rosa declarou ainda que ficou definido um novo encontro entre os dois países dentro de um prazo de até 30 dias, com a expectativa de dar continuidade às tratativas e avançar na conclusão do processo relacionado à Seção 301.

Como foi o encontro entre Lula e Trump?

O presidente Donald Trump disse que a reunião com o presidente Lula, realizada nesta quinta-feira, 7, foi "muito produtiva", tratou de vários temas, e que novos encontros serão marcados.

"Acabei minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o muito dinâmico presidente do Brasil. Discutimos muitos tópicos, incluindo comércio e, especificamente, tarifas. A reunião foi muito produtiva. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário", disse Trump, em postagem na rede Truth Social.

Os dois líderes se reuniram por quase três horas, a portas fechadas. Eles não falaram com os repórteres no Salão Oval, como costuma acontecer nesse tipo de encontro.

Segundo o governo brasileiro, Lula pediu que a entrada dos jornalistas ocorresse ao final da conversa, e Trump teria concordado. No entanto, como a reunião demorou mais do que o previsto, a interação com os jornalistas foi cancelada.

Há a expectativa de que Lula dê entrevista coletiva ainda esta tarde, na Embaixada do Brasil em Washington, onde ele está hospedado.

Lula chegou à Casa Branca, em Washington, às 11h21 (12h21 em Brasília). Na chegada, ele foi saudado por Trump, com um aperto de mão. Após a recepção, os dois presidentes seguiram para o Salão Oval. Também houve um almoço entre os dois líderes, no qual foram servidos carne e purê de feijão, entre outros itens.