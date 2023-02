Receita com golpes envolvendo criptomoedas caiu 46% em 2022

A receita dos golpes envolvendo criptomoedas caiu quase pela metade em 2022, em especial devido à queda nos preços dos criptoativos. Os golpes, que incluem fraudes de investimento, fraudes com NFTs e golpes românticos, entre outros, totalizaram US$ 5,9 bilhões no ano – uma queda de 46% em relação a 2021.

Os dados foram divulgados no relatório criminal publicado na quinta-feira, 16, pela empresa de análise de dados Chainalysis, que atribui a maior parte da queda na receita dos golpes às más condições do mercado ao longo do ano passado, já que os preços mais baixos das criptomoedas geralmente resultam em menores ganhos para os golpistas.

A Chainalysis, no entanto, apontou para dois tipos diferentes de golpes que conseguiram permanecer relativamente imunes às quedas de preços: golpes românticos e golpes de doação.

“A receita dos golpes ao longo do ano acompanha quase perfeitamente o desempenho do preço do bitcoin, mantendo consistentemente um intervalo de três semanas entre os movimentos de preço e as variações na receita. No entanto, nem todo tipo distinto de golpe segue esse padrão – alguns tipos de golpes registram variações na receita que aumentam à medida que os preços dos criptoativos caem", explicou a empresa.

De acordo com o relatório, “ao contrário de outros tipos de golpes, golpes românticos e de doação não mostram uma correlação positiva com o preço do bitcoin". Os golpes românticos, embora tenham uma receita geral mais baixa como categoria, acumularam o maior tamanho médio de prejuízo por vítima em 2022.

Em média, as vítimas desse tipo de golpe perderam pouco menos de US$ 16 mil, quase 3 vezes mais do que a média do segundo maior tipo de crime. Os golpes românticos geralmente envolvem a construção de um relacionamento com a vítima, no qual o golpista convence o seu par de que precisa de ajuda para solucionar um problema financeiro específico.

A Chainalysis disse que esse tipo de golpe tem maior probabilidade de persistir quando os preços das criptomoedas estão baixos, porque jogam com a compaixão da vítima, e não com a ganância.

“Esse tipo de discurso emocional provavelmente é quase sempre eficaz, independentemente das tendências do mercado mais amplo, porque o objetivo principal da vítima não é ficar rico rapidamente, mas sim ajudar alguém que acredita ser um potencial parceiro romântico”, escreveu a empresa.

Golpes românticos, e particularmente os golpes do tipo “abate de porcos”, têm sido vistos como uma área de preocupação crescente na indústria de criptomoedas. Uma investigação do Reino Unido descobriu que metade de todas as empresas de criptomoedas envolvidas em golpes no país estavam ligadas a golpes de "abate de porcos", em que pessoas são convencidas a aportar capital em um projeto ou assessoria de investimentos e então são roubadas após um certo período de tempo.

