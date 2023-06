Rainha da Holanda visita o Brasil para conhecer Pix e Open Finance

A rainha Máxima dos Países Baixos visita o Banco Central do Brasil nesta semana. A monarca atua como Assessora Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para o Financiamento Inclusivo para o Desenvolvimento (UNSGSA, na sigla em inglês). O objetivo da visita é conhecer iniciativas que promovem a inclusão financeira, como o Aprender Valor, o Pix e o Open Finance.

Durante a visita, a rainha também deve obter informações sobre o Real Digital, já que a versão digital da moeda nacional integra a agenda BC#, que tem como objetivos promover, entre outros pontos, a inclusão financeira por meio da digitalização do sistema econômico nacional.

Segundo informou o Banco Central, a agenda de trabalho com a rainha terá início às 8h da próxima quarta-feira, 7, com um encontro com alunos e professores da Escola Classe da 312 Norte de Brasília. Ela será acompanhada do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, e do diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, Maurício Moura.

Na visita, a rainha Máxima ouvirá depoimentos sobre o Aprender Valor, um programa de educação financeira desenvolvido pelo Banco Central que vem sendo aplicado na unidade educacional do Distrito Federal. Em seguida, a monarca terá reuniões na sede Banco Central, em Brasília. Ela será recebida em reunião privada pelo presidente do BC e participará de uma reunião com os diretores do banco.

Já nesta segunda-feira, 5, e na próxima terça-feira, 6, técnicos do Banco Central vão participar de uma série de reuniões que a rainha Máxima realizará com representantes do setor privado e do setor público em São Paulo para discutir temas ligados à inclusão financeira como forma de aumentar o desenvolvimento econômico nos países.

Quando vai ser lançado o Real Digital?

A projeção mais recente do Banco Central é de que o Real Digital será lançado para a população até o fim de 2024. A expectativa é que a fase de teste piloto termine entre o fim de 2023 e o primeiro semestre do próximo ano. Atualmente, o Real Digital está na segunda fase do seu projeto de desenvolvimento, com o teste de um piloto aplicado em um caso de uso prático.

O principal uso do Real Digital deverá ser na área de programabilidade para operações financeiras, em especial as realizadas por grandes agentes do mercado e envolvendo montantes maiores de dinheiro. Outro elemento importante no uso do Real Digital é a chamada tokenização de ativos - a inclusão de ativos financeiros e físicos em redes blockchain, buscando facilitar seu registro e negociação.

Em abril, o Banco Central também realizou um evento em que os participantes da primeira fase de desenvolvimento do Real Digital apresentaram possíveis casos de uso para a CBDC que foram estudados. Entre as aplicações, estão trocas de remessas internacionais, compra de imóveis e carros e acesso ao crédito.

