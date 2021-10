Preço do bitcoin ultrapassa US$50 mil e pode enfrentar nova resistência

O bitcoin é negociado por aproximadamente 50 mil dólares pela primeira vez desde o início de setembro, acompanhando o aumento da força compradora no curto prazo. A criptomoeda se recuperou de uma série de quedas no último mês, e indicadores sugerem uma continuidade no movimento de alta, que inicialmente, pode alcançar a faixa de resistência entre 52 e 55 mil dólares.

No último mês, a média móvel de 100 períodos no gráfico diário foi responsável por frear o forte movimento de queda no preço do bitcoin, próxima ao patamar dos 40 mil dólares, mesma faixa de preço que impulsionou o movimento de alta em 6 de agosto. A pressão compradora aumentou após a consolidação do preço durante vários dias, o que precedeu uma alta que fez com que o preço superasse os 46 mil dólares na última semana.

-

O índice de força relativa (RSI) no gráfico diário ainda não está sobrecomprado, sugerindo que a força compradora no curto prazo pode levar o preço do bitcoin a níveis mais altos.

Ultrapassar os 50 mil dólares pode render um novo movimento de alta rumo à alta histórica de 64 mil dólares. Em contrapartida, compradores podem começar um movimento de realização de lucros e causar a desaceleração do movimento de alta no gráfico semanal.

Por agora, a tendência no médio prazo está melhorando, com correções mais leves e suportes ascendentes.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube