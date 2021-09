Preço do bitcoin estabiliza e terá resistência entre US$48.000 e US$50.000

O preço do bitcoin (BTC) continua a se consolidar acima do nível de suporte dos 42 mil dólares, conforme o movimento de alta do curto prazo melhora. A criptomoeda é negociada por 46.524 dólares no momento, o que é próximo da média móvel de 200 dias, e subiu 4% nas últimas 24 horas.

Os compradores estão retornando, apesar do lado superior aparentar limitado à resistência entre 48.000 e 50.000 dólares no curto prazo.

-

O índice de força relativa (RSI) no gráfico de quatro horas está subindo de níveis sobrevendidos da semana passada e ainda não está sobrecomprado. Isso poderia encorajar um breve ressalto nos preços.

O bitcoin continua abaixo da média móvel de 100 dias no gráfico de quatro horas, o que foi rejeitado durante as vendas da última semana.

O BTC pode se consolidar por volta da zona de suporte atual, apesar de vulnerável a uma maior volatilidade.

Invista em bitcoin com apoio dos assessores do maior banco de investimentos da América Latina

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes: Instagram | Twitter | YouTube