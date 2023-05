Preço do bitcoin cai abaixo de US$ 28 mil após problemas com saques na Binance

O bitcoin opera em queda nesta segunda-feira, 8, após ter dificuldades de ultrapassar o preço de resistência de US$ 30 mil e a Binance, maior corretora do mundo, chegar a suspender duas vezes os saques da criptomoeda devido ao forte volume de transações no seu blockchain. O movimento reflete um dia negativo para o mercado cripto como um todo, com realizações de lucros.

De acordo com os dados do site CoinGecko, a maior criptomoeda do mercado registra um recuo de 3,9% nas últimas 24 horas, cotada a US$ 27.859. O mercado como um todo tem uma perda de 3% na sua capitalização total, mas segue acima de US$ 1 trilhão. A maior queda é da criptomoeda meme Pepe, com queda de mais de 20% após sua forte valorização.

O analista do BTG Pactual Lucas Costa observa que "o bitcoin falhou novamente no rompimento dos US$30 mil na última sexta-feira. Foi a sua terceira tentativa desde o dia 26 de abril". A falha ocorreu mesmo em uma semana positiva para o ativo, apoiado na redução das preocupações de investidores sobre uma recessão nos Estados Unidos.

Para Costa, a incapacidade da criptomoeda de superar essa barreira de preço acabou animando os vendedores, que se movimentam para realizar lucros e acabam levando às novas quedas. Com isso, o recuo de preço pode levar a testes da faixa de resistência de US$ 27.200, "caso a pressão de venda tenha continuidade".

Binance e Ordinals

Ao mesmo tempo, a Binance já suspendeu em duas ocasiões os saques de bitcoin para os clientes entre esta segunda-feira e o domingo, 7. A decisão, segundo a exchange, foi consequência de uma disparada no número de transações na rede, que analistas atribuem à popularidade crescente do protocolo Ordinals, que permitiu pela primeira vez criar tokens não-fungíveis (NFTs, em inglês) diretamente no blockchain.

Em um comunicado publicado no Twitter, a Binance afirmou que suspendeu temporariamente os saques de clientes porque "a rede do bitcoin está experienciando problemas de congestionamento". Entretanto, ela disse que os fundos dos clientes "estavam seguros".

Analistas afirmam que o lançamento do Ordinals é o responsável pela disparada tanto no volume de movimentações no blockchain do bitcoin quanto pela alta nas taxas de pagamento dessas transações, que chegaram ao maior nível em dois anos. Ele permitiu, pela primeira vez, a criação de NFTs diretamente armazenados na rede, introduzindo o sistema de contratos inteligentes para a rede.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok