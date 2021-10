Polygon supera Ethereum em número de usuários ativos

A participação ativa de usuários na solução de escalabilidade Polygon explodiu, contribuindo para a alta em sua criptomoeda nativa, a MATIC.

A quantidade de endereços ativos na Polygon, seja como remetente ou destinatário, atingiu um novo recorde de 566.516 no último sábado, 2, ultrapassando a Ethereum pela primeira vez na história, de acordo com dados da Polygonscan. A quantidade de endereços ativos na rede Ethereum no mesmo dia ficou em 527.158.

O número de endereços ativos na Polygon subiu 168% nos últimos 30 dias, enquanto na Ethereum, a alta foi de apenas 0,6%, segundo dados da Etherscan.

A adoção aos tokens não fungíveis (NFTs) e jogos em blockchain alimentaram o crescimento da base de usuários da Polygon, de acordo com Spencer Noon, investidor no Variant, fundo de Venture Capital em criptomoedas.

“Desde julho, o número de usuários no OpenSea (marketplace de NFTs) aumentou 45,5 vezes, e o número de NFTs vendidos cresceu 17,5 vezes”, disse Spencer no relatório da rede publicado em 2 de outubro.

“Em segundo lugar, os jogos em blockchain estão bombando. Arc8 é um exemplo, atingindo 104 mil usuários ativos diários, poucos dias após o lançamento”, afirmou Spencer.

O aumento no uso da rede geralmente significa uma demanda mais alta pelo seu token nativo e, consequentemente um aumento no seu preço, afirma Philip Gradwell da Chainalysis.

No entanto, o pico no número de endereços ativos ainda não gerou altas significativas no preço da MATIC. Ainda que o token nativo da Polygon tenha subido 12%, chegando à US$1,27 nos primeiros dias de outubro, o preço ainda é significativamente menor em comparação as altas de setembro, que fizeram com que o token chegasse à US$1,80.

A Polygon torna as transações mais rápidas e baratas ao rodar sidechains ou redes tangenciais e, de forma conjunta ao blockchain Ethereum.

