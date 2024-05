Sympla: a revolução da compra (e venda) de ingressos com blockchain

A compra e venda de ingressos pode passar por nova transformação e para falar sobre o tema, o Future of Money recebe Roberto Mameli, CTO da Sympla, a maior plataforma digital de eventos do Brasil.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Segurança e confiabilidade são os principais desafios do setor; por isso, muito em breve, a Sympla trará inovação via blockchain. Como serão os novos acessos a shows e tantos outros eventos culturais, educacionais, corporativos e até religiosos? Novas experiências são promessa ao consumidor final e produtores de eventos. Assista ao vídeo:

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe no Spotify:

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok