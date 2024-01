Plataforma de karaokê que usa blockchain perde R$ 55 milhões com ataque hacker

A SOMESING, uma plataforma de karaokê na Coreia do Sul que usa a tecnologia blockchain, revelou nesta semana que foi vítima de um ataque hacker que roubou cerca de US$ 11,5 milhões (R$ 55 milhões, na cotação atual) em criptomoedas criadas pelo próprio projeto.

De acordo com a empresa, o ataque ocorreu no último sábado, 27, e envolveu o roubo de 730 milhões de unidades de SSX, o token nativo criado pela empresa. Do total, 504 milhões de unidades seriam lançadas no mercado até o fim de 2025, enquanto 226 milhões estavam sob posse da fundação responsável pela iniciativa.

"Foi confirmado que o ataque hacker não está relacionado a nenhum membro da equipe da SOMESING e presume-se que ele tenha sido conduzido por hackers profissionais especializados em hackear ativos virtuais, considerando os métodos usados", afirmou a empresa em nota.

A companhia disse ainda que já está em contato com as autoridades da Coreia do Sul para investigar o caso e que pretende alertar a Interpol. Além disso, ela está tentando rastrear as criptomoedas para mapear as movimentações feitas pelos criminosos e auxiliar na identificação.

Após o ataque, as corretoras de criptomoedas Upbit, Bithumb e Coinone atenderam a um pedido da SOMESING e congelaram as compras e vendas das unidades do ativo. Entretanto, ele chegou a ter uma forte volatilidade de preço devido à notícia, com dúvidas sobre a segurança do projeto.

"Gostaríamos de enviar uma mensagem para o indivíduo ou grupo criminoso que executou o ataque. Planejamos solicitar uma investigação deste caso por parte de agências nacionais e estrangeiras [...] portanto, incentivamos veementemente a devolução voluntária dos ativos roubados", destacou a empresa.

A SOMESING usa a tecnologia blockchain para operar um sistema de recebimento de músicas para karaokê. Em troca do envio, o usuário recebe uma recompensa na criptomoeda nativa do projeto. Além disso, eles podem realizar doações para cantores registrados na plataforma, com 60% do valor enviado para o artista, 20% para a plataforma e 20% para o pagamento de direitos autorais.

