Paul Krugman: queda de popularidade de Donald Trump derrubou o bitcoin

O vencedor do Prêmio Nobel de Economia Paul Krugman afirmou nesta semana que o verdadeiro motivo por trás da forte queda do bitcoin nos últimos dias é a queda de popularidade do presidente Donald Trump. Para o economista, o futuro da criptomoeda agora está diretamente ligado à força política do presidente dos Estados Unidos.

O desempenho da criptomoeda pegou investidores de surpresa, e o ativo chegou a devolver todos os ganhos registrados em 2025. Para analistas, o movimento foi resultado de uma combinação de fatores macroeconômicos adversos e causas específicas do mundo cripto.

Entretanto, Krugman afirma que o presidente dos Estados Unidos também foi responsável pela queda. Ele destaca que o bitcoin faz parte do chamado "Trump Trade", se referindo a um grupo de ativos que disparou logo após a vitória do político nas eleições de 2024.

Trump realizou uma campanha com um forte discurso pró-cripto, prometendo uma regulação favorável ao setor e um incentivo à adoção das criptomoedas no país. Por causa disso, o setor teve uma valorização intensa no período entre a eleição e a posse de Trump.

Agora, o Nobel de Economia argumenta que um enfraquecimento da popularidade de Trump pode limitar as ações políticas que o presidente poderá executar nos próximos anos de mandato. Por causa disso, os benefícios do governo para o bitcoin e outros ativos podem não se materializar.

"O poder de Trump está visivelmente diminuindo, então o preço do bitcoin, que na prática se tornou uma aposta no trumpismo, despencou. Por que o bitcoin é um Trump Trade? Em parte porque Trump, cuja família recebeu subornos maciços da indústria de criptomoedas, tem recompensado esse investimento com políticas pró-criptomoedas", diz.

Para Krugman, "um Trump enfraquecido tem menos capacidade de impor sua vontade em todas as frentes, incluindo seus esforços para promover criptomoedas". Como resultado, investidores e instituições passaram a reavaliar o preço das criptomoedas no curto prazo.

Além da avaliação, o economista também compartilhou uma das suas conhecidas críticas ao bitcoin: "Para que serve o bitcoin? Ele não é dinheiro — ou seja, não é um meio de troca, algo que você possa usar para fazer pagamentos. E não é uma proteção contra a inflação."

