Pais de jovem bilionário deixam corpo docente de Stanford após filho perder tudo

O efeito dominó das ações do CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, fechou o círculo quando sua reputação começou a impactar a vida profissional de seus pais - os professores de Direito de Stanford, Joseph Bankman e Barbara Fried.

Joseph Bankman, o pai, teve que cancelar seu curso de inverno sobre política tributária, que segundo o The Standford Daily, ocorreu em um momento em que a família foi acusada de adquirir uma casa de férias de US$ 16,4 milhões de propriedade da FTX antes do colapso da exchange de criptomoedas.

Por outro lado, a mãe de SBF, Fried, surpreendentemente nem foi listada como supervisora de nenhum dos cursos. Embora o fato coincida com as consequências da FTX, onde Fried se tornou um ponto focal de discussão devido a seus laços políticos, ela distanciou a mudança das investigações em andamento, dizendo que era uma decisão "planejada há muito tempo" de se aposentar. Falando ao The Daily, Fried compartilhou suas “esperanças de” retornar como professora no futuro.

Como o carma só aumenta, o plano da SBF para enganar os investidores da FTX voltou para assombrar seus familiares. No entanto, Bankman-Fried continua tentando desestabilizar o mercado de criptomoedas. Mais recentemente, a SBF acusou o CEO da Binance, Changpeng Zhao, da queda da FTX, alegando que CZ “ameaçou ir embora no último minuto”.

Em 9 de dezembro, Bankman-Fried revelou sua disposição de testemunhar em uma audiência na Câmara dos Estados Unidos sobre o colapso da FTX no futuro.

No entanto, o fugitivo perdeu o prazo para responder a um pedido do Comitê Bancário do Senado para comparecer e testemunhar durante uma audiência focada na falência da FTX no início de dezembro.

