OpenSea, maior mercado de NFTs, é criticado após mudar royalties para artistas

O OpenSea, maior marketplace para negociação de tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês), anunciou na semana passada uma mudança na sua política de incentivo à remuneração de criadores dos tokens por meio de royalties. Desde então, porém, o mercado digita vem sofrendo críticas da comunidade cripto, incluindo grandes nomes.

Em um comunicado, o OpenSea explicou que havia lançado em 2022 uma ferramenta chamada Operator Filter, que permitia que os criadores de NFTs restringissem a venda de suas coleções apenas a marketplaces que obrigassem o pagamento de royalties por vendas secundárias.

A medida buscava "empoderar os criadores, dando maior controle sobre seus modelos de negócios na Web3". Entretanto, a empresa afirmou que o sucesso do projeto exigiria que todos os marketplaces e projetos da Web3 aderissem à ferramenta, o que não aconteceu.

Por isso, o OpenSea decidiu desativar o Operator Filter a partir de 31 de agosto. A partir dessa data, e até 29 de fevereiro de 2024, os criadores de NFTs ainda terão a restrição de negociação mantida. Depois disso, porém, ela será cancelada. Em seu lugar, o marketplace prometeu reforçar a identificação de mercados que realizam pagamento de royalties por negociação secundária.

"Para ser claro, as taxas dos criador não vão desaparecer — o que vai desaparecer é simplesmente a imposição ineficaz e unilateral delas", disse a empresa. Na prática, porém, o pagamento aos criadores passará a ser opcional a partir de fevereiro de 2024 nos casos de venda secundária. Para as coleções lançadas a partir de 31 de agosto, o pagamento já será opcional.

O anúncio gerou uma série de críticas e reações imediatas no mercado. O bilionário Mark Cuban, que é um dos investidores por trás do OpenSea, falou sobre o tema no X, antigo Twitter. Para ele, "não coletar ou pagar royalties de NFTs nas vendas é um erro gigantesco".

A medida, na visão dele, "diminui a confiança na plataforma e prejudica a indústria". Além dele, a empresa Yuga Labs, maior do mercado e responsável pelas mais populares coleções de NFTs, também criticou a decisão e anunciou que não vai oferecer novos colecionáveis no marketplace.

Not collecting and paying royalties on NFT sales is a HUGE mistake by @opensea. It diminished trust in the platform and hurts the industry. And I say this as an @opensea investor @DevinFinzer

— Mark Cuban (@mcuban) August 18, 2023