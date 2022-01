NFTs, inclusão financeira e DeFi: o que será assunto na 3ª edição do FOM

Com o acelerado avanço da economia digital nos últimos anos, é comum que questionamentos relacionados ao assunto também comecem a surgir. Afinal, como funcionam as finanças descentralizadas na prática? E a tecnologia blockchain? Será que é possível viver de gaming? As moedas digitais de bancos centrais podem representar o fim das criptomoedas?

Para responder a estas e outras perguntas, a EXAME reunirá, entre os dias 26 e 28 de janeiro, grandes especialistas no assunto em mais uma edição do Future of Money. Dessa vez, o maior evento da América Latina sobre o futuro do dinheiro terá como tema A Nova Era da Economia Digital e contará com 15 painéis de debate – que abordarão assuntos como NFTs, fan tokens, inclusão financeira, open finance, finanças descentralizadas e o dinheiro digital além das criptomoedas. O objetivo é levar informação relevante sobre a digitalização do dinheiro aos participantes.

Para isso, a programação contará com um time de peso. Dentre os palestrantes já confirmados, estão nomes como Alex Nascimento, autor best-seller e professor de Blockchain na Universidade da California Los Angeles (UCLA); Mauricio Magaldi, host do BlockDrops Podcast – o primeiro podcast em português sobre Blockchain para Negócios; e Eládio Isoppo, cofundador e CEO da iniciadora de pagamentos por reconhecimento facial Payface.

Future of Money: programação completa

Com início previsto para às 17h50, a abertura oficial do evento acontecerá na quarta-feira (26). Logo em seguida, os participantes poderão acompanhar o primeiro painel do dia: Fan token: uma nova forma de torcer no digital. Ele faz parte da sequência de cinco painéis relacionados a NFTs que serão apresentados neste dia.

Na quinta-feira (27), o tema que norteará as discussões será a Inclusão financeira e o dinheiro digital além das criptos. Já na sexta-feira (28), o principal assunto será o poder do dinheiro digital e as finanças descentralizadas. O encerramento do último dia de evento está previsto para acontecer às 11h.

Veja, abaixo, a programação completa da terceira edição do Future of Money.

26/01 – NFTs: jogos, arte, colecionáveis em blockchain e fan tokens

17h50 – Abertura

18h00 - Fan token: uma nova forma de torcer no digital

18h20 - Play to earn: dá para viver de gaming?

19h20 - NFTs são o grande case de adoção em massa?

20h00 - Emitindo NFTs do evento ao vivo: aprenda a fazer os seus

20h30 - Live gameplay de Axie Inifity: aprenda a jogar e a ganhar dinheiro

21h00 - Encerramento

27/01 – Inclusão financeira e o dinheiro digital além das criptos

17h50 – Abertura

18h00 - Blockchain para negócios: casos de uso inusitados

18h40 - Os novos meios de pagamento conectados ao open finance

19h00 - Crypto drops sobre Web 3.0

19h05 - Web 3.0 e o futuro da internet

19h40 - Moedas digitais de bancos centrais vão acabar com as criptos?

20h00 - Porque tokens vão fazer parte da sua carteira de investimentos

21h00 - Encerramento

28/01- O poder do dinheiro digital e as finanças descentralizadas

08h50- Abertura

09h00 - DeFi para iniciantes: como funciona na prática?

09h30 - O futuro dos serviços financeiros é descentralizado?

10h30 - Regulação: trava à inovação ou proteção aos investidores?

11h00 - Como criar uma carteira de criptoativos?

12h00 – Encerramento

O que rolou nas edições anteriores

Com aproximadamente 20 mil espectadores no YouTube, a primeira edição do Future Of Money aconteceu em 2020 e contou com referências internacionais do mercado financeiro que, junto com outros speakers, totalizaram 40 especialistas.

Já a segunda edição teve como tema “Uma trilha para o mundo do dinheiro”. Autoridades, especialistas e representantes de diferentes setores da sociedade discutiram assuntos relacionados ao dinheiro, ao social e aos impactos que a pandemia da covid-19 geraram na economia nacional e global.

As duas primeiras edições do Future of Money trouxeram palestrantes renomados para falar sobre os temas que envolvem o futuro dos meios de pagamento. Entre eles estiveram os gêmeos Winklevoss, que ajudaram a idealizar o Facebook; Dan Morehead, o maior investidor institucional de criptoativos; Matthew Hougan, chefe mundial de research na Bitwise; e Gavin Littlejohn, presidente da Associação Britânica de Dados Financeiros (FDATA) e um dos maiores especialistas do mundo em open banking.

