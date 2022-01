Marketing digital: veja como ingressar na área (mesmo sem ter experiência)

Se, no ano passado, cinco das 15 profissões consideradas “em alta” pelo Linkedin estavam relacionadas ao marketing digital, em 2022 a importância do setor deve se fazer ainda mais evidente. Afinal, a transformação digital e a migração dos consumidores para o ambiente digital seguem a todo vapor – e, neste cenário, profissionais capazes de interpretar dados para desenvolver estratégias de vendas mais assertivas no ambiente digital são essenciais.

Segundo um estudo publicado pela Salesforce em outubro do ano passado, a expectativa para 2022 é a de que haja um aumento de 75% em comparação com 2020 no número de fontes de dados que estes profissionais usam. Os números fazem parte do relatório Global State of Marketing, que ouviu mais de 8.200 profissionais de marketing entre maio e junho do ano passado.

“Embora a demanda pela criatividade dos profissionais de marketing não vá acabar, o perfil cada vez mais digital dos clientes significa que os profissionais de marketing mais completos também serão tecnológicos”, diz o relatório.

Quem há muito tempo já sabia da importância dos dados para uma boa estratégia de marketing é a V4 Company. Não à toa, a assessoria de marketing digital desenvolveu uma metodologia própria para oferecer soluções baseadas em dados e potencializar as vendas online de seus clientes.

Para Dener Lippert, fundador e CEO da empresa, o profissional que deseja ter sucesso nessa área deve ser analítico e, ao mesmo tempo, ter boas habilidades interpessoais. “É um profissional que, além de conseguir analisar bem as coisas, consegue colocar essas coisas para funcionar. Tem boa capacidade de fazer conexões, é racional, executa fortemente, gosta de fazer acontecer e, em paralelo a tudo isso, gosta de atender e de se relacionar com as pessoas. Porque essa confiança que ele estabelece é determinante para que ele consiga reter o cliente”, diz o empresário.

Mas, afinal, como conseguir um emprego na área?

Com salários que podem chegar à casa dos R$ 40 mil para cargos de liderança, o setor de marketing digital chama cada vez mais a atenção de quem busca sucesso e realização profissional. Justamente por isso, por mais que o número de vagas também esteja crescendo, os processos seletivos para conseguir uma vaga na área também são cada vez mais disputados – o que pode representar um grande obstáculo para profissionais recém formados ou em transição de carreira.

A boa notícia é que, em meio a este cenário, a V4 Company, a maior assessoria de marketing digital do país, está com vagas abertas para quem deseja trabalhar na área. E o melhor: sem exigir experiência prévia dos candidatos.

Para que isso seja possível, a empresa desenvolveu um curso gratuito que visa capacitar os participantes a trabalharem na área. Durante as aulas, os alunos irão receber o modelo completo para se tornarem assessores de marketing, além de todas as ferramentas para se colocarem no mercado. Ao final do curso, também terão a oportunidade de se tornarem sócios da V4 Company.

Além de gratuito, o curso – composto por quatro aulas – será disponibilizado de maneira totalmente virtual a partir da próxima segunda-feira, 17 de janeiro, e ficará disponível até o dia 25. Para realizar a sua inscrição, basta clicar aqui.

Saiba mais sobre a V4 Company

Fundada em 2012 pelo empresário Dener Lippert, a V4 Company é uma assessoria de marketing digital estruturada em sistema de franquias que atua no growth de pequenas e médias empresas (e que carrega no portfólio de clientes nomes como Melissa, Lojas Lebes, SmartFit, Spotify, Lugano e Ortobom).

A empresa (que começou a funcionar na cozinha de uma casa na periferia de Canoas, no interior do Rio Grande do Sul), conta hoje com 200 escritórios espalhados pelo Brasil e cresce, em média, 13% ao mês. Entre 2019 e 2021, período duramente afetado pela pandemia, o crescimento registrado pela V4 foi de 400%.

