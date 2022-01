O que está por trás da queda nos preços do bitcoin?

Hora de comprar ou vender? Nos últimos dias, o mercado de criptomoedas foi fortemente abalado pelo anúncio do resultado de uma reunião do Fed nos EUA, que mudou drasticamente o sentimento dos investidores em relação à investimentos de risco. Além disso, do outro lado do mundo, o avanço da crise política no Cazaquistão aumentou ainda mais o pessimismo em relação ao mercado cripto, principalmente por conta do receio em relação ao futuro da atividade de mineração no país.

Mas por quais motivos as decisões do Fed afetam o mercado cripto? E como a crise no Cazaquistão pode afetar o preço do bitcoin?

Quer entender melhor o momento do mercado? Então assista o podcast completo e confira a análise de Nicholas Sacchi e Lucas Yamamoto sobre a queda nos preços!

