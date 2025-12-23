Future of Money

O novo 'sinal positivo' para o preço do bitcoin, segundo gestora

Analistas da VanEck apontam que dados de mineração da criptomoeda indicam possível movimento de recuperação para o ativo

João Pedro Malar
Editor do Future of Money

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16h47.

Tudo sobreBitcoin
A gestora VanEck divulgou um relatório na última segunda-feira, 22, em que afirma que um novo indicador positivo pode sinalizar uma retomada do movimento de alta do bitcoin, após semanas de queda intensa. Para isso, porém, a criptomoeda precisará repetir seu comportamento histórico.

Analistas da gestora apontam que a atividade de mineradores da criptomoeda caiu nas primeiras semanas de dezembro. O dado pode parecer negativo para o ativo, mas, na verdade, representou historicamente uma antecipação de movimentos futuros de valorização.

  • O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Segundo a VanEck, desde 2014, o bitcoin valorizou no acumulado de 90 dias após quedas na atividade de mineradores em 65% dos casos. O desempenho costuma ser mais positivo do que nos momentos em que a atividade dos mineradores está aquecida, quando a alta em 90 dias ocorreu em 54% dos casos.

A gestora classifica o indicador como um "sinal contrário", já que a queda na atividade dos mineradores tende a fazer com que o preço da criptomoeda suba. Nesse sentido, a VanEck acredita que a métrica se tornou um sinalizador de movimentos favoráveis para investidores.

A avaliação da VanEck é que essa "correlação histórica" está retornando no final de 2025. Apenas nos primeiros 15 dias de dezembro, a taxa de atividade dos mineradores caiu 4%, a maior redução desde abril de 2024. Assim, o ativo pode estar caminhando para uma alta expressiva.

O relatório destaca ainda que, quanto maior e mais longa for a queda de atividade dos mineradores, maior tende a ser a alta do bitcoin nos 90 dias subsequentes. E o cenário atual do preço da criptomoeda indica que a queda na atividade pode piorar nas próximas semanas.

O motivo é que a queda intensa da criptomoeda desde o final de outubro acabou reduzindo significativamente a margem de lucro das operações de mineração, que estão cada vez mais caras e complexas. Com isso, é natural que operações de mineração menores acabem saindo do segmento.

Ao mesmo tempo, a VanEck pontua que investidores institucionais com foco no longo prazo voltaram a absorver a oferta do bitcoin disponível no mercado, com destaque para reservas corporativas. A tendência é que a nova demanda pela criptomoeda abra espaço para altas no preço.

Acompanhe tudo sobre:BitcoinMineração de bitcoinCriptomoedasCriptoativos

