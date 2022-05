O bitcoin está em risco após a queda de UST e LUNA?

A correlação com o mercado de ações segue impactando o mercado de criptomoedas nesta terça-feira, 10. Enquanto o índice Nasdaq fechou o dia anterior em queda de 4,29%, o preço das principais criptos segue em queda. O movimento dos mercados globais ainda segue refletindo o medo de uma possível recessão, gerando a fuga dos ativos de risco.

No entanto, não é só isso que afeta negativamente o mercado de criptomoedas. A controversa rede Terra e suas duas criptos, UST e LUNA, foram as principais causadoras de pânico em investidores do setor desde a última segunda-feira, 9.

As tentativas da Terraform Labs de manter uma stablecoin – criptomoeda estável – algorítmica não se sustentaram por muito tempo, e a UST perdeu a sua paridade com o dólar na última tarde, chegando a ser cotada em US$ 0,62 e fazendo com que a Binance suspendesse os saques da moeda.

Dentro do ecossistema da rede Terra, a UST acompanhava o preço do dólar por meio de um código programado. Para cada UST emitida, uma LUNA precisava ser destruída, e vice-versa. O projeto animou muitos investidores, fazendo com que ambas as criptos conquistassem lugares privilegiados no ranking de capitalização das criptomoedas e a LUNA batesse recordes de preço no início de 2022.

No entanto, tudo parece ter ido por água abaixo. Mas não antes da Luna Foundation Guard, instituição criada para apoiar a rede Terra, ter comprado US$ 3,5 bilhões em bitcoin, como uma forma de tentar proteger o projeto.

Este é o fator que mais preocupa investidores e especialistas, já que uma possível venda destas milhares de unidades da maior criptomoeda do mundo podem gerar um impacto imensurável ao mercado. O Índice de Medo e Ganância do setor cripto atinge o seu maior nível de “medo extremo” dos últimos três meses, de acordo com dados.

Enquanto a LUNA lidera as perdas do mercado, apresentando queda de 48% nas últimas 24 horas, de acordo com o CoinMarketCap, as principais criptomoedas lutam para evitar quedas ainda maiores do que já tiveram.

O bitcoin é cotado a US$ 31.738 no momento, com queda de 4,2% nas últimas 24 horas, de acordo com o CoinGecko. Durante a madrugada, a principal criptomoeda do mundo chegou a despencar ainda mais, atingindo seu menor valor desde o último ano, em US$ 29.944.

Por conta das grandes reservas da LFG, o clima para o bitcoin ainda é de total incerteza. Enquanto alguns especialistas prevêem quedas para a faixa dos US$ 19.400, outros miram os US$ 34 mil.

Enquanto isso, o ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 2.404, com alta de 0,4%.

