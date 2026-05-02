Encontro de acionistas da Berkshire começa com novo CEO e Buffett na plateia

OMAHA (EUA) - Os investidores da Berkshire Hathaway começaram a fazer fila ainda de madrugada em frente à arena onde a conferência será realizada neste sábado, 2. Patrick Flaubert, que trabalha em uma firma de investimentos no Canadá chegou às 2h30 da madrugada.

“É quase como uma festa. Este é o meu quinto ano, você vê pessoas que conheceu em encontros anteriores”, diz. Na conferência, ele busca respostas sobre a transição na companhia.

Desde o começo do ano, Warren Buffett não está mais no comando da empresa. Greg Abel, prata da casa, assumiu em seu lugar. O “oráculo de Omaha”, porém, segue na presidência do conselho de administração.

“Warren Buffet é uma lenda e agora está sendo substituído por uma pessoa normal”, diz Flaubert, que é conterrâneo do novo CEO da Berkshire. “Greg Abel é um grande CEO, mas não é uma lenda. Se eu pudesse fazer uma pergunta seria sobre a transição. E do ponto de vista financeiro, a companhia está sentada em uma pilha de dinheiro”.

O investidor se refere aos US$ 370 bilhões que estavam no caixa da companhia ao final de 2025, número que deve ser atualizado com a divulgação do balanço do primeiro trimestre, também neste sábado.

Buffet e os acionistas

Morgan Xavier, analista de um banco financeiro, chegou na fila às 2h45 porque não queria correr o risco de acompanhar toda a conferência apenas pelo telão. “Tem o lado de poder apertar a mão do Tim Cook ou Bill Gates. Eu pessoalmente não faço isso, mas muita gente faz”.

Os assentos mais próximos do palco são disputados também pela proximidade de uma área mais reservada onde fica a diretoria da Berkshire e executivos de renome. É onde Buffett vai estar este ano. Pela primeira vez, o “oráculo” será apenas ouvinte.

Xavier está vindo pela segunda vez à conferência. Já para Monlak Lee, uma executiva de Cingapura, é a 15º vinda a Omaha para o encontro de acionistas. Ela veio acompanhada da mãe e das filhas. São três gerações de mulheres com ações da Berkshire Hathaway.

“Esperamos que o Greg Abel se mostre eficiente. Também quero ouvir o que os outros CEOs têm a dizer. Estivemos aqui no ano passado quando Warren Buffett anunciou que ia se aposentar. E no ano anterior, o último com Charlie Munger”, afirmou.

É o fato de a cada ano ter algo de diferente na conferência que inspira a executiva a vir a Omaha a cada ano. A intenção é manter a frequência no encontro de acionistas, ainda que Buffett não esteja mais no palco.

“A Berkshire continua crescendo, só de um jeito diferente, mas isso é normal em uma transição. É sempre histórico estar aqui”.