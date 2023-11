Número de carteiras milionárias de bitcoin triplica em 2023

O número de endereços de carteiras de criptomoedas com mais de US$ 1 milhão em bitcoin mais do que triplicou este ano.

Os dados do BitInfoCharts mostram que o número de endereços com mais de US$ 1 milhão em bitcoin aumentou de 23.795 em 1º de janeiro para 81.925 atualmente. Isso representa aumento de 237% nos últimos 11 meses.

As carteiras milionárias não pertencem exclusivamente a um único usuário, pois muitos endereços com mais de US$ 1 milhão de bitcoin pertencem a exchanges de criptomoedas e instituições financeiras.

Os dados comparativos da Glassnode mostram que o número de endereços com mais de US$ 1 milhão em bitcoin atingiu o pico durante o topo do último mercado de alta em novembro de 2021, atingindo um recorde de 112.573 endereços em 9 de novembro de 2021, um dia antes de o bitcoin atingir seu recorde histórico de US$ 69 mil.

Carteiras com pelo menos um bitcoin também sobem

Enquanto isso, o número de carteiras com um saldo de pelo menos 1 bitcoin inteiro aumentou ligeiramente desde o início do ano. Atualmente, há 1.018.015 desses endereços – aumento de 4% em relação aos 978.197 registrados em 1º de janeiro.

O maior aumento de carteiras com um bitcoin desde 2018 ocorreu entre abril e dezembro do ano passado, período em que houve uma forte tendência de acumulação, apesar da queda mais ampla do bitcoin resultante de uma série de colapsos de empresas do setor de criptomoedas.

Atualmente, o bitcoin está sendo negociado por quase US$ 36,9 mil, aumento de 38% no último mês. O preço do bitcoin foi impulsionado pelo entusiasmo do mercado pela iminente aprovação de vários fundos negociados em bolsa (ETF).

Os analistas de ETFs da Bloomberg afirmam que há 90% de chance de um ETF de bitcoin à vista ser aprovado até 10 de janeiro, e muitos esperam que haja uma alta significativa no preço do bitcoin em decorrência disso.

Apesar do sentimento positivo da maioria dos participantes do mercado, nem todos os analistas estão convencidos de que a aprovação de um ETF de bitcoin desencadeará o próximo mercado de alta das criptomoedas.

A analista da CMC Markets, Tina Teng, afirmou que, embora uma eventual aprovação seja positiva para o setor de criptomoedas, tanto o bitcoin quanto o cenário macroeconômico mais amplo não têm os fundamentos necessários para justificar uma reversão total da tendência.

