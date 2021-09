Nova função do Twitter vai permitir uso de NFTs como foto de perfil

Mada Aflak, engenheira de software do Twitter, compartilhou na última quarta-feira, 29, imagens de uma nova função que vai permitir que usuários da rede social utilizem NFTs como imagem de perfil.

No vídeo divulgado por Aflak (assista abaixo), é possível ver como os usuários vão poder conectar uma carteira cripto ao seu perfil e, assim, importar seus NFTs e escolher um deles para ser usado como imagem principal.

As promised, here is the first experiment. Feedbacks and ideas are welcome :) https://t.co/TDyhibCXfG pic.twitter.com/2ifru9T2Pa — Mada Aflak (@af_mada) September 29, 2021

O vídeo também mostra que, ao escolher um NFT como imagem de perfil, ele receberá uma espécie de carimbo com o logo do Ethereum, para que outros usuários saibam que se trata de um token não-fungível e que a pessoa que está usando como foto de perfil é realmente o dono daquele criptoativo.

No exemplo do vídeo divulgado pela engenheira de software, ela utiliza um CryptoPunk, parte de uma das coleções de NFTs mais populares e cobiçadas do mundo. Aflak também pede aos seguidores para enviar sugestões sobre a nova função: "Eu vou adorar se vocês puderem compartilhar suas ideias sobre como servir à comunidade dos NFTs no Twitter".

O uso de NFTs como imagem de perfil tem se tornado comum na rede social. No entanto, no modelo atual, os usuários usam reproduções ou réplicas dos mesmos, e inclusive uma pessoa que não tem nenhum NFT pode fazer isso. Com a verificação, apenas o proprietário do NFT poderá subir a imagem com o "carimbo" do Ethereum confirmando sua autenticidade.

Além dos NFTs, o Twitter também se debruça sobre outros setores do mercado cripto. Na última semana, a empresa lançou a integração do bitcoin à sua ferramenta de "gorjeta", na qual usuários podem enviar quantias em dinheiro para seus criadores de conteúdo preferidos.

