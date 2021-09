Entenda porque novas funções com criptomoedas do Twitter são importantes

Por David Z. Morris*

Os últimos meses foram repletos de momentos transformadores no mundo das criptomoedas. Desde a adoção do bitcoin como moeda de curso legal em El Salvador até o poder de fogo político que se manifestou durante um debate do Congresso americano, a sensação é que as ideias e previsões que estive cobrindo como jornalista durante quase uma década estão começando a se tornar realidade.

Eu acho que o anúncio da quinta-feira, 23, sobre as novas funcionalidades de cripto no Twitter, tem importância parecida. Primeiro, uma funcionalidade para gorjetas que irá conectar perfis na rede Bitcoin e nos endereços do lightning network (assim como outros serviços de pagamento). O serviço não está disponível para o Android ainda, então não pude utilizá-lo. Mas as prévias demonstram uma experiência intuitiva e simplificada que aparenta estar pronta para embarcar novos usuários no mundo do bitcoin. O Twitter também afirma que irá implementar a verificação de tokens não fungíveis (NFTs) na plataforma em breve, apesar de não ter revelado quando.

Essa será a maior integração do mundo cripto com um serviço digital popular no mundo todo (e de forma diferente da adotada por aplicativos financeiros como RobinHood e PayPal). E o fato disso ter partido do Twitter não poderia ser mais otimista.

É verdade que o Twitter, que possui aproximadamente 360 milhões de usuários ativos mensalmente, está longe de ser a maior rede social do mundo — é menor até que o Pinterest, que possui 450 milhões de usuários mensais e ainda não é páreo para o Facebook, que atinge 3 bilhões de usuários por mês. Porém, mais importante que o tamanho, é o fato de que o Twitter (apesar disso ser subjetivo) é a rede social preferida de figuras influentes em diversas áreas, e é o ambiente onde esses líderes conversam entre si com mais impacto. Além disso, essas pessoas estão cercadas de uma grande fonte de informação, que é a comunidade cripto presente na rede social. Por uma feliz coincidência, tal comunidade vem se tornando (pelo menos do meu ponto de vista) bem menos tóxica e mais acolhedora.

Dito isso, eu não tenho muita certeza se a integração com a rede Bitcoin é a melhor parte dessas novidades no Twitter. A interface de design amigável do lightning é animadora, mas o Twitter nunca proibiu a publicação de endereços de carteira digital nos perfis, então de certo modo é mais uma atualização do que uma opção completamente nova.

“A verificação de NFTs, no entanto, seria um grande passo”

A verificação de NFTs, no entanto, seria um grande passo. A funcionalidade ainda está em desenvolvimento mas pode promover a confirmação e expressão visual que um NFT disposto em um perfil do Twitter é realmente autêntico, e que seu dono é o mesmo dono daquele perfil. Assim como discutimos anteriormente, os NFTs são uma forma inovadora e poderosa de flexibilizar e demonstrar afiliações à comunidades online, mas essa integração tornará nossas reivindicações muito mais claras e eficazes.

Finalmente, é uma ótima notícia que essas funcionalidades, que utilizam a infraestrutura de um blockchain verdadeiramente público, chegarão ao mercado antes da tentativa esquisita do Facebook de criar uma pseudocriptomoeda chamada diem. A diem sempre foi, em partes, um risco calculado para aumentar o tamanho do Facebook e ludibriar usuários e anunciantes para que entrem em um sistema de pagamentos sob o qual o Facebook teria influência. A adoção do Twitter de um sistema que não controla nada demonstra que um futuro melhor é possível.

* David Z. Morris escreve para a CoinDesk.

