NFTs de Johnny Depp disparam após ator ganhar processo de difamação contra Amber Heard

O processo entre Johnny Depp e Amber Heard movimentou o mundo nas últimas semanas, ao ser transmitido para milhões de pessoas. No entanto, dividir opiniões de fãs sobre quem é o culpado não foi a única consequência do julgamento. Uma coleção de NFTs do ator, disponível no OpenSea, viu seus preços dispararem após Depp ganhar o processo de difamação contra a ex-esposa.

A coleção chamada Never Fear Truth, ou “nunca tenha medo da verdade” em português, conta com 3,85 mil NFTs de obras desenhadas pelo próprio Johnny Depp. Os NFTs, ou tokens não fungíveis, são uma espécie de registro em blockchain que verifica a autenticidade e exclusividade de determinado item, no caso, os trabalhos artísticos do ator. Eles são comercializados em marketplaces e podem servir como uma forma de investimento, já que podem se valorizar de acordo com o tempo.

Cada token não fungível retrata o que Depp classificou como “amigos e heróis”. Muitos deles são personalidades famosas no mundo do cinema, como Heath Ledger, Tim Burton e Al Pacino — 607 deles também representam o próprio Johnny Depp.

“Nesta primeira exposição pública da arte de Johnny, ele se concentrou em pessoas que conhecia bem e que o inspiraram como pessoa”, diz a descrição. “Cada imagem é um reflexo íntimo de seu caráter aos olhos de Johnny; um retrato de como eles se revelaram a ele.”

Lançada em janeiro de 2022, a coleção apresentava poucas vendas no maior marketplace de NFTs do mundo desde março. No entanto, as coisas mudaram quando o ator venceu o processo que travava contra Amber Heard, também atriz. Cada token não fungívei chegou ao preço mínimo de 0,52 ETH nesta sexta-feira, 3. O valor é o equivalente a US$ 944.

O projeto foi verificado como autêntico pela MakersPlace no mês passado. Na última quarta-feira, 1º, a coleção vendeu 212 NFTs, um número significativamente maior do que vinha comercializando por dia, em uma média de 7 NFTs.

De acordo com a listagem do OpenSea, cada NFT da Never Fear Truth atuará como uma associação a uma comunidade criativa e futuros lançamentos de Depp. Apesar de ter vencido o processo de difamação contra Amber Heard, Johnny Depp enfrenta acusações gravíssimas de agressão e estupro por parte da ex-esposa, com quem ficou casado de 2015 a 2017. A atriz utiliza vídeos e provas a seu favor em muitas das acusações, mas não conseguiu convencer o público.

"É um retrocesso significativo. A menos que você pegue seu celular e filme seu cônjuge ou parceiro batendo em você, não acreditarão em você", avaliou a advogada de Amber Heard, Elaine Charlson Bredehoft, ao Today Show.

O ator conquistou a simpatia de fãs que não acreditam nas acusações e virou uma febre no TikTok, uma das redes sociais mais utilizadas por jovens. Isso preocupou uma série de especialistas do direito, que afirmam que a pressão nas redes sociais pode ter influenciado os votos do júri no processo vencido por ele.

Antes disso, ele vinha perdendo outros processos. Além do caso movido por Depp contra Heard por difamação, uma série de outros processos encontram-se em andamento.

"Não tem como eles não terem sido influenciados. Foi horrível, muito desigual", pontuou Bredehoft, que esteve na lista dos melhores advogados dos Estados Unidos em todos os anos desde 1997.

