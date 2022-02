NFTs: como ganhar dinheiro com o ativo que conquistou até o Neymar

Os tokens não-fungíveis colecionáveis explodiram em 2021 e cada vez mais pessoas estão investindo em NFTs, inclusive o Neymar e o Justin Bieber. Até times de futebol e grandes marcas estão mergulhando nesse mercado. Mas você ainda não entende porque todo mundo está investindo?

Para você ter uma ideia, os macacos da coleção Bored Ape Yacht Club custavam por volta de US$ 200 em seu lançamento, e agora não saem por menos de US$ 300 mil, podendo chegar a custar milhões. Aposto que você não vai querer ficar de fora dessa, certo?

Assista ao vídeo e descubra 5 dicas que vão te ajudar a escolher em quais coleções investir e gerar lucro com o ativo digital que está dominando a internet!

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe nas redes sociais: Instagram | Twitter | Telegram | Tik Tok