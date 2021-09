NFL anuncia lançamento de plataforma de NFTs em parceria com a Dapper Labs

A Dapper Labs, criadora da popular plataforma de NFTs da NBA, e a corretora de derivativos de criptomoedas FTX, estão se voltando para a NFL, a principal liga de futebol americano dos EUA, como parte de suas iniciativas de expansão.

Com relação à Dapper Labs, responsável também pelo blockchain Flow, está supostamente trabalhando no desenvolvimento de uma plataforma de NFTs colecionáveis ​​da NFL, nos mesmos moldes do NBA Top Shot. Já a FTX assinou um contrato de patrocínio com o astro Aaron Jones, running back do Green Bay Packers.

A última jogada da Dapper veio uma semana depois que a empresa notíciou - logo após divulgar sua mais recente rodada de investimentos, que captou US$ 250 milhões - que se aventuraria para além do NBA Top Shot, e que expandiria o formato para outras modalidades esportivas e áreas de entretenimento.

De acordo com fontes ouvidas pelo Sports Business Journal, a nova plataforma da NFL deve ser lançada antes do início da temporada de 2022. A NFL e a NFL Players Association (NFLPA) irão adquirir uma participação acionária na Dapper como parte do negócio.

A plataforma está configurada para seguir o modelo do Top Shot, que tokeniza jogadas de destaque da NBA e os vende aos usuários como itens colecionáveis ​​em seu mercado. Embora haja poucos detalhes sobre a nova plataforma, as fontes disseram à publicação que o acordo torna a Dapper a segunda maior fonte de receita de licenciamento digital da NFLPA - perdendo apenas para a série de videogame “Madden”, da EA Sports.

O novo acordo pode estar relacionado à decisão da NFL, divulgada no início deste mês, de proibir todas as equipes de acordos de patrocínio com empresas da indústria de criptomoedas e NFTs até que a liga estabeleça uma estratégia "para arte e cards colecionáveis digitais de esportes."

A NFL tem muitos jogadores que já se posicionaram publicamente a favor do setor de criptoativos, como Tom Brady, maior nome da liga, que lançou uma plataforma de NFTs e recentemente afirmou que gostaria de receber o seu salário em cripto. Já Trevor Lawrence fechou contrato de patrocínio com a Blockfolio e Saquon Barkley com a Strike - o último, inclusive, recebe pelo acordo em bitcoin.

por Cointelegraph Brasil

