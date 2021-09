Dapper Labs é avaliada em US$ 7,6 bilhões em nova rodada de investimentos

A Dapper Labs fechou uma rodada de investimentos de 250 milhões de dólares, anunciou a companhia por trás do NBA Top Shot e do blockchain Flow nesta quarta-feira, 22.

A Coatue liderou a rodada, que também incluiu Andreessen Horowitz, GV (Google Ventures) e a Version One Ventures. De acordo com uma fonte que possui informações sobre o acordo, a Dapper Labs foi avaliada em 7,6 bilhões de dólares.

"Nós provamos que o conceito é verdadeiro, e por isso nossos investidores estão tão interessados em realizar parcerias conosco”, afirmou Roham Gharegozlou, CEO da Dapper Labs.

Gharegozlou acredita que os tokens não-fungíveis (NFTs) de cards colecionáveis serão a “nova moeda dos fã clubes”, e disse que os investimentos ajudarão a expandir as operações do NBA Top Shot e gerar novos investimentos em esporte no mundo todo, incluindo no futebol europeu, que possui uma base de fãs enorme.

A mega-rodada da Dapper Labs ocorreu apenas um dia depois da Sorare, gigante plataforma de NFTs de futebol, angariar 680 milhões de dólares em uma rodada de investimentos que avaliou a plataforma parisiense em 4,3 bilhões de dólares.

Gharegozlou afirma que existe espaço na área para diversas empresas.

“Companhias como a Sorare podem nos complementar”, afirmou, adicionando:

“Eles são muito mais focados em fantasy games, enquanto o vídeo (das melhores jogadas) é muito importante pra nós, e isso nos diferencia”.

Novo território

Em anúncio separado nesta quarta-feira, 22, a Dapper Labs revelou uma nova parceria com a LaLiga, liga profissional do futebol espanhol. Em conjunto, lançarão um marketplace voltado para o futebol.

O marketplace contará com colecionáveis digitais dos 20 times da liga, incluindo nomes importantes como o Real Madrid e Barcelona.

Assim como o grande sucesso do NBA Top Shot, o marketplace da LaLiga funcionará no blockchain da companhia, o Flow. A Dapper Labs planeja lançar o marketplace voltado para o futebol em meados de 2022.

O NBA Top Shot é a cereja do bolo da Dapper Labs e cresceu exponencialmente no último ano, com 780 milhões de dólares em colecionáveis circulando pela plataforma através de 1,1 milhão de usuários registrados em 2021. O CryptoKitties, projeto inicial da Dapper Labs, também cresceu significativamente nos últimos anos.

A primeira informação sobre a rodada de investimentos da Dapper Labs foi divulgada em abril, afirmando que a companhia seria avaliada em 7,5 bilhões de dólares estava sendo organizada.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

