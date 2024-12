Natal do bitcoin: criptomoeda ronda US$ 100 mil, mas devolve ganhos e estaciona em US$ 96 mil

Nesta quinta-feira, 26, o bitcoin é negociado por volta dos US$ 96 mil após ter chegado próximo dos US$ 100 mil durante o Natal, feriado comemorado mundialmente. Até o final do ano, o bitcoin e as principais criptomoedas devem ser negociados “de lado”, de acordo com um especialista.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 95.854, com queda de 2,6% nas últimas 24 horas. No último dia 25, feriado em que é comemorado o Natal, a maior criptomoeda do mundo chegou a custar US$ 99.884, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Apesar da recente queda, o final de ano deve ser “lateralizado” para o bitcoin, de acordo com Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual. De acordo com Josa no programa Morning Call Crypto desta quinta-feira, 26, o bitcoin deve finalizar o ano “de lado”, enquanto outras criptomoedas despencam.

