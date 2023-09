Na contramão de gigantes do mercado financeiro, Luiz Barsi diz que bitcoin 'não existe'

Luiz Barsi, o maior investidor individual brasileiro, voltou a emitir opiniões contra o bitcoin em uma entrevista recente. Para Barsi, que tem um patrimônio avaliado em R$ 4 bilhões, investir em bitcoin é pior do que emprestar dinheiro para um familiar.

Ao canal Ações Garantem Futuro, Barsi comentou sobre seus métodos de investimento e opinou sobre o bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, com valor de mercado superior a US$ 498 bilhões.

“Bitcoin não existe, você já viu um bitcoin? Eu não compraria bitcoin por US$ 30 mil, bitcoin não existe”, disse o megainvestidor de 84 anos. Atualmente, o bitcoin é cotado a US$ 25.610, com queda de 12% no último mês. Apesar disso, a criptomoeda acumula alta de 56% desde o início de 2023.

Outros bilionários apoiam bitcoin

A opinião de Barsi vai contra outros gigantes do mercado financeiro, como Larry Fink, CEO da BlackRock, a maior gestora do mundo com mais de US$ 8,5 trilhões sob gestão. Sob o comando de Fink, a BlackRock já desenvolveu uma série de iniciativas com criptomoedas e agora tenta aprovar nos EUA o primeiro fundo de índice (ETF) de bitcoin à vista do país.

Outro bilionário que possui opiniões contrárias à de Luiz Barsi é David Rubenstein, do Carlyle Group, que disse inclusive que queria ter comprado bitcoin antes. O bitcoin é o ativo com maior valorização dos últimos tempos, subindo cerca de 550 mil vezes em 13 anos.

Para Luiz Barsi, o bitcoin seria “um novo jeito de tirar dinheiro das pessoas”. O megainvestidor que lucra R$ 1 milhão por dia em dividendos, defende que os ativos com melhor fundamento são as ações de empresas que distribuem dividendos.

Conhecido como o “Warren Buffett brasileiro”, Barsi faz jus ao apelido até mesmo na opinião sobre as criptomoedas. O megainvestidor norte-americano que possui fortuna superior a US$ 120 bilhões já chegou a afirmar que o bitcoin é um “token para apostas”.

