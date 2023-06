Mynt, do BTG Pactual, lança curso online gratuito sobre blockchain e criptomoedas

A Mynt lançou na última terça-feira, 13, o curso “Bitcoin Experts”. Online e gratuito no aplicativo da plataforma, o curso pretende introduzir os conceitos básicos sobre blockchain e criptomoedas, incluindo sua história, conceitos chave e aplicações para explorar os potenciais benefícios e desafios, habilitando investidores e alunos para o desenvolvimento de estratégias de alocação.

Em seis módulos, o Bitcoin Experts conta com os especialistas Lucas Josa e Lucas Osório para promover o estudo desde a primeira proposta de uma tecnologia blockchain em 1983 até o metaverso e o futuro tokenizado da economia.

Lançada ao público no segundo semestre de 2022, a plataforma cripto do BTG Pactual vem reforçando a aposta do banco, que é o maior de investimentos da América Latina, no setor de criptoativos e o seu potencial de compor o futuro do dinheiro.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

O curso

Segundo a Mynt, o curso é indicado para quem já possui uma reserva de emergência e diversificar os investimentos, quem compreende que existem riscos em investimentos variáveis e quem busca conhecimento sobre as novas tecnologias.

Ao final do curso, o aluno será capaz de avaliar os riscos e recompensas de investir em cripto; desenvolver sua estratégia de alocação de acordo com o seu perfil; compreender a história, conceiros-chave e aplicações diárias; descobrir os benefícios e desafios do mercado cripto em várias indústrias.

Além da tecnologia e conceitos de mercado, o curso também aborda temas de grande importância na atualidade, como a regulação cripto e o desenvolvimento de moedas digitais por bancos centrais de todo o mundo. O Banco Central do Brasil, inclusive, já desenvolve o Real Digital, com lançamento previsto para 2024.

Para acessar o curso gratuitamente, é preciso ter o aplicativo da Mynt baixado em um smartphone. O aplicativo está disponível na Play Store, do Google, e na App Store, da Apple.

