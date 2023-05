Mynt, do BTG Pactual, atualiza carteira recomendada e vê maior potencial em duas criptos

A Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, atualizou nesta segunda-feira, 8, sua carteira recomendada de criptoativos. A carteira é novidade no banco e utiliza a análise setorial para definir as criptos de maior destaque do momento.

“O objetivo desse material é classificar, através de uma profunda análise setorial, os protocolos

com maior destaque e potencial de valorização em suas respectivas áreas”, diz o documento, disponível na íntegra para investidores cadastrados no aplicativo da Mynt.

Desta vez, três criptomoedas saíram da carteira recomendada da Mynt: Chainlink (LINK), Maker (MKR) e Synthetix (SNX). As três apresentam quedas mensais de 7,5%, 1,3% e 15%, respectivamente, de acordo com dados do CoinMarketCap.

No entanto, outras duas criptos devem ter sua exposição aumentada de acordo com os especialistas da Mynt. “Optamos por reduzir a exposição no setor de finanças descentralizadas para aumentar a exposição a redes de contratos inteligentes e escalabilidade”, afirma o documento.

A carteira recomendada da plataforma é separada em três perfis de investidor, do conservador ao moderado e sofisticado, com ativos e proporções diferentes para cada um.

Solana (SOL)

A SOL teve a sua exposição aumentada pelos especialistas da Mynt. A criptomoeda, nativa da rede Solana, é focada em contratos inteligentes e atualmente tem valor de mercado em mais de US$ 8 bilhões, conquistando o décimo lugar entre as maiores do mundo segundo dados do CoinMarketCap.

“Aumentamos posição em Solana (SOL) por ser uma rede altamente escalável, com um ecossistema de aplicações completo e estar com o preço mais descontado que as demais, especialmente por conta da quebra de um de seus principais investidores no ano passado”, afirmam os especialistas da Mynt.

Polygon (MATIC)

A criptomoeda MATIC, nativa da Polygon, uma das principais redes de segunda camada da Ethereum, também ganhou destaque na carteira recomendada da Mynt com um aumento de exposição. Com valor de mercado também acima de US$ 8 bilhões, a Polygon fica em nono lugar entre as maiores criptomoedas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“Polygon (MATIC) também teve ganho de alocação por ser um protocolo sempre a par de novas tecnologias, alcançando um forte diferencial competitivo com o lançamento de redes de escalabilidade usando a tecnologia de zk-Rollups, narrativa que vem ganhando muita força no mercado, e desenvolvendo soluções inovadoras em outras frentes como identidade digital”, diz o documento, disponível na íntegra no aplicativo da Mynt.

BTG Dol

O BTG Dol, stablecoin lançada recentemente pelo banco de investimento, é uma das principais recomendações, principalmente para os investidores mais conservadores. As stablecoins são criptomoedas de valor estável que podem acompanhar o valor de outros ativos, neste caso, o dólar americano.

“A alocação no mercado cambial, especialmente no dólar americano, cumpre a função de proteger o poder de compra internacional, uma vez que o dólar é a reserva de valor mundial”, concluem os especialistas da Mynt.

