Mercado cripto deve focar no bitcoin após processos da SEC, diz investidor bilionário

Os recentes problemas regulatórios enfrentados pela indústria de criptomoedas nos Estados Unidos podem fazer com que a atenção de investidores e empresas se volte para o bitcoin, principal criptomoeda em valor de mercado, segundo Michael Saylor.

O comentário do fundador da MicroStrategy, empresa de capital aberto que mais investe em bitcoin, veio logo após a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processar as corretoras cripto Binance e Coinbase pela oferta e negociação irregular de valores mobiliários no país. A autarquia acredita que 19 nas criptomoedas ofertadas pelas corretoras são, na verdade, valores mobiliários não registrados. O bitcoin não está entre elas.

“As opiniões da MicroStrategy desde 2020 são de que o único ativo de grau institucional é o bitcoin. Está bem claro que os reguladores não veem um caminho legítimo para as criptomoedas… Então toda a indústria meio que será reduzida para uma indústria focada no bitcoin com talvez meia dúzia ou uma dúzia de outros tokens de prova de trabalho”, disse Saylor em uma entrevista para a Bloomberg.

Regulatory clarity is going to drive #Bitcoin adoption by eliminating the confusion & anxiety that has been holding back institutional investors. Bitcoin dominance will continue to grow as the #Crypto industry rationalizes around $BTC and goes mainstream. pic.twitter.com/Foq4lpderj — Michael Saylor⚡️ (@saylor) June 13, 2023

“A clareza regulatória vai elevar a adoção do bitcoin ao eliminar a confusão e ansiedade que esteve prendendo os investidores institucionais. A dominância do bitcoin vai continuar crescendo conforme a indústria cripto foca no bitcoin e ganha adoção em massa”, publicou Saylor no Twitter.

A dominância de mercado do bitcoin está atualmente em 47,6%, segundo dados do CoinMarketCap.

A empresa de Michael Saylor investe em bitcoin desde 2020 e o seu fundador acredita que a criptomoeda seja uma reserva de valor “um milhão de vezes melhor que o ouro”. A MicroStrategy tem 140 mil bitcoins e o empresário deixou o cargo de CEO para focar no investimento na criptomoeda.

Para Saylor, o "próximo passo lógico" é que o bitcoin se multiplique 10 vezes em valor para US$ 250 mil.

“Eventualmente, tenho confiança de que as trocas de criptomoedas perceberão que o bitcoin é realmente o ativo dominante neste espaço, e seus modelos de negócios são bons quando o bitcoin sobe por um fator de 10”, disse ele.

