CEO do Bank of America diz que empresas esperam regulação para "entrar forte" em criptomoedas

Brian Moynihan, CEO do Bank of America, afirmou na última terça-feira, 21, que o sistema bancário está aguardando a criação de uma regulação "clara" para o mercado de criptomoedas para então "entrar forte" no setor, destacando o potencial das criptos como meios de pagamentos.

Em uma entrevista para o canal CNBC durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, Moynihan compartilhou a sua visão sobre ativos digitais. Atualmente, o Bank of America é o segundo maior dos Estados Unidos considerando o valor dos seus ativos.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Moynihan disse que "se as regras chegarem e tornarem isso [criptomoedas] em algo real, que você pode usar para fazer negócios, você vai perceber que o sistema bancário vai entrar forte no aspecto transacional disso".

A visão do CEO do Bank of America é que as moedas digitais teriam um grande potencial para se tornar um novo meio de pagamento para a população. Ele comparou a classe de ativos a um cartão de crédito ou a outros meios digitais de pagamento.

"Se você sair na rua e então comprar um lanche, você pode pagar com a Visa, a Mastercard, um cartão de débito, o Apple Pay e outros. Isso [cripto] seria apenas uma outra forma de pagamentos", disse.

Ele afirmou ainda que o Bank of America "já tem centenas de patentes ligadas a blockchain, então nós sabemos como entrar nesse segmento", mas que o banco ainda aguarda a criação de uma regulação nos Estados Unidos, algo que se tornou mais provável com a vitória de Donald Trump.

A expectativa é que Trump implemente novas regras para o mercado cripto ainda nesta semana. O presidente deve publicar um decreto que vai facilitar a aquisição e custódia de criptomoedas por bancos. A SEC também anunciou a criação de uma força-tarefa para criar regras "claras" para o setor.

Moynihan também foi questionado sobre o potencial das criptomoedas enquanto ativos para investimento ou como reservas de valor, com destaque para o bitcoin, mas afirmou que essa é uma "questão separada", preferindo não tocar no assunto e focando no uso como meio de pagamento.