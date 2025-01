Binance é investigada na França por possíveis crimes ligados a lavagem de dinheiro e evasão fiscal

Autoridades da França revelaram nesta terça-feira, 28, que abriram uma investigação contra a corretora de criptomoedas Binance, a maior do setor. Até o momento, apurações preliminares indicam possíveis violações de leis contra lavagem de dinheiro, evasão e fraude fiscal e tráfico de drogas.

As informações foram divulgadas pela agência de notícias Reuters. A investigação foi aberta pela Jurisdição Nacional para Combate ao Crime Organizado, ligado ao escritório do Procurador de Paris, a capital francesa. Ela ocorre após uma apuração preliminar iniciada em 2023.

De acordo com as autoridades, "a investigação mostra que a Binance possivelmente falhou, durante o período dos acontecimentos em questão, nas suas obrigações de vigilância na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo”".

“As investigações focam em particular na forma como a Binance cumpriu ou não cumpriu as suas obrigações em matéria de KYC [Conheça Seu Cliente], tornando assim a empresa susceptível a ter contribuído para a lavagem de dinheiro de quantias provenientes de vários crimes, nomeadamente tráfico de drogas e fraude fiscal", destacam.

Ainda segundo os responsáveis pela investigação, "descobriu-se também que a Binance enviou comunicações promocionais a clientes residentes ou estabelecidos na França, através de influenciadores e utilizando campanhas publicitárias em redes sociais, antes de ser registada como fornecedora de serviços de ativos digitais".

As autoridades afirmam ainda que essa divulgação teria ocorrido "sem o conhecimento das autoridades reguladoras e em violação da lei aplicável". Entretanto, ainda não está claro quando a investigação terminará e quais seriam as possíveis punições.

Em 2023, a corretora de criptomoedas firmou um acordo com o governo dos Estados Unidos em que se declarou culpada de acusações de ter falhado em garantir o cumprimento de leis de lavagem de dinheiro. No Brasil, a Binance fechou um acordo com a CVM em 2024.

Em nota, a exchange disse que está "profundamente desapontada" com a abertura da nova investigação sobre fatos "que ocorreram há anos". "Embora normalmente não comentemos sobre processos judiciais, a Binance nega totalmente as acusações e combaterá vigorosamente quaisquer acusações".