MicroStrategy lucra R$ 10 bilhões com bitcoin e usa ativo como reserva de valor

A MicroStrategy, maior investidora institucional do bitcoin, chegou a ser criticada e desacreditada em 2020, quando começou a comprar a criptomoeda para usá-la como reserva de valor. Três anos depois, porém, a aposta da companhia tem rendido bons frutos. E, mais recentemente, a empresa chegou à marca de US$ 2 bilhões (R$ 10 bilhões, na cotação atual) de lucro com os investimentos.

Apenas em novembro deste ano, o lucro da companhia chegou à casa dos US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) com as aquisições da criptomoeda feitas entre os dias 1º e 30 de novembro. Os ganhos ocorrem em meio a uma forte valorização do ativo, que ultrapassou a casa dos US$ 40 mil.

No momento, a MicroStrategy possui 174.530 unidades de bitcoin que foram adquiridas por US$ 5,28 bilhões, com um preço médio de compra de US$ 30.252 por unidade. Com o bitcoin cotado na casa dos US$ 42 mil, o valor total das reservas da empresa chegou a US$ 7,3 bilhões, gerando o lucro bilionário.

Apesar dos resultados positivos, a estratégia da MicroStrategy também chegou a amedrontar o mercado. Em 2022, o bitcoin chegou à cotação de US$ 16 mil durante um forte ciclo de queda, o que resultou em um prejuízo também bilionário da companhia. Entretanto, ela não se desfez dos ativos.

MicroStrategy e bitcoin

Com isso, a paciência da empresa acabou sendo recompensada, gerando o lucro atual. A estratégia da MicroStrategy foi empregada por Michael Saylor, ex-CEO e atual presidente do conselho da companhia, que aposta na criptomoeda como uma reserva de valor.

Saylor se tornou um dos mais famosos entusiastas do ativo nos últimos anos. Ele também compartilhou dados mostrando que a moeda digital superou outros ativos tradicionais desde que a empresa adotou sua estratégia de compra de criptomoeda em agosto de 2020, defendendo sua estratégia.

E os ganhos para a empresa vão além dos lucros com o bitcoin. A alta do ativo fez com que as ações da MicroStrategy também se tornassem uma das mais populares entre investidores nos últimos dias. Atualmente, o papel se encontra no maior valor em 2023, com valorização anual de mais de 100%.