Ações da MicroStrategy chegam a maior valor em 2023 impulsionadas pelo bitcoin

As ações da MicroStrategy estão entre as mais beneficiadas no mercado pela disparada recente no preço do bitcoin, que em poucas semanas foi da casa dos US$ 28 mil para mais de US$ 36 mil. A valorização dos papéis da empresa de tecnologia após os ganhos da criptomoeda refletem novamente o sucesso - até o momento - da estratégia da companhia em relação ao ativo.

Dados do Yahoo Finance apontam que as ações da MicroStrategy negociadas na bolsa de Nasdaq, nos Estados Unidos, acumulam uma valorização de 18,9% entre o dia 1º de novembro e esta segunda-feira, 27. Já no acumulado de outubro, os ganhos são de 28,97%. Considerando o desempenho em 2023, a alta é ainda maior: a ação passou de US$ 250 em janeiro para os US$ 500 atuais, subindo mais de 100%.

Os dados apontam ainda que os papéis atingiram na semana passada o maior valor de 2023, chegando aos US$ 513. O número é, também, o maior preço registrado para as ações desde março de 2022, quando ela chegou a ultrapassar os US$ 525. Desde então, porém, o ativo vinha acumulando perdas, acompanhando o próprio desempenho do bitcoin.

Já no início de 2023, as ações voltaram a se recuperar, alternando entre ganhos e perdas em alguns meses dependendo do momento do mercado cripto. Agora, com meses seguidos de ganho pelo bitcoin, os papéis voltaram a registrar um desempenho positivo, reforçando a correlação de comportamento entre as ações e a maior criptomoeda do mercado.

Bitcoin como reserva

Em 23 de outubro, a MicroStrategy possuía um total de 158.245 bitcoins avaliados em US$ 4,847 bilhões. O valor representa um aumento de cerca de US$ 132 milhões (R$ 662 milhões, na cotação atual) sobre o valor original investido — com o ativo sendo adquirido a um custo médio de US$ 29.870 por unidade. A empresa agora tem um lucro de pelo menos US$ 130 por unidade, sendo o maior investidor institucional da criptomoeda.

A MicroStrategy começou a comprar a criptomoeda em 2020, usando o ativo como reserva de valor, e aumentou as aquisições em 2023 à medida que o preço do ativo se recuperava de grandes perdas decorrentes da política de alta de juros do Federal Reserve nos Estados Unidos, bem como de falências e implosões de grandes empresas no mundo dos criptoativos.

Michael Saylor, o co-fundador e ex-CEO da MicroStrategy, se tornou um dos mais famosos entusiastas do ativo nos últimos anos. Ele também compartilhou dados mostrando que o bitcoin superou outros ativos tradicionais desde que a empresa adotou sua estratégia de compra de criptomoeda em agosto de 2020, defendendo sua estratégia.

