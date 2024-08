MicroStrategy fecha 2º trimestre com R$ 4,6 bilhões gastos em compras de bitcoin

A empresa de software MicroStrategy divulgou na última quinta-feira, 1º, o seu balanço referente ao segundo trimestre deste ano, revelando que encerrou o período entre abril e junho de 2024 com um total de US$ 805 milhões (R$ 4,6 bilhões, na cotação atual) em compras de bitcoin.

Os documentos divulgados pela companhia indicam que foram compradas 12,2 mil unidades do ativo no período. Com isso, a MicroStrategy soma agora 226,5 mil unidades da criptomoeda adquiridas, com um preço médio de US$ 36.821 por unidade até 31 de julho, e mantém a liderança como maior detentora institucional do ativo.

Ao todo, a MicroStrategy já gastou US$ 8,3 bilhões com as suas compras de bitcoin, mas o montante total adquirido equivale no momento a mais de US$ 14 bilhões, refletindo a valorização do bitcoin para um patamar de preço acima de US$ 63 mil, ou seja, superando o preço médio.

Junto com as novas aquisições, a empresa também lançou uma métrica apelidada de "BTC yield", que na verdade não busca informar o lucro da companhia com as aquisições, mas sim a relação entre o total de unidades adquiridas e a soma de ações da MicroStrategy e notas de dívida emitidas.

No momento, a relação é 12,2% no acumulado de 2024, mas a empresa disse que pretende manter uma meta anual entre 4% a 8% pelos próximos três anos. Segundo a companhia, a métrica permite avaliar a estratégia de aquisição e possíveis benefícios para os seus acionistas.

Em um comunicado, a MicroStrategy explicou que o indicador "pode ser usado para complementar a compreensão de um investidor sobre sua decisão de financiar a compra de bitcoin, emitindo ações adicionais de suas ações ordinárias ou instrumentos conversíveis em ações ordinárias".

Phong Le, CEO da MicroStrategy, comentou que "no que diz respeito à adoção, estamos extremamente otimistas com a melhor compreensão sobre o bitcoin e o crescente apoio ao ecossistema por parte de políticos e instituições bipartidárias".

"Também continuamos vendo uma maior adoção global de nosso software de BI e IA baseado em nuvem, alcançando mais um trimestre de forte crescimento de dois dígitos tanto na receita quanto no faturamento de assinaturas", destacou a companhia.