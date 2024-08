Solana anuncia parceria com fintech brasileira para levar blockchain a fundos de investimentos

A Solana, uma das principais redes de blockchain do mercado de criptomoedas, anunciou uma ação inédita no Brasil e fechou uma parceria com a Genezys, fintech brasileira que desenvolve tecnologia para fundos de investimento.

Segundo informou a Solana, a princípio a atuação da parceria terá como foco o mercado do Brasil. Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) apontam que a indústria de fundos atingiu um patrimônio líquido de mais de R$ 8,7 trilhões no primeiro trimestre de 2024.

De acordo com a PwC, a indústria global de gestão de ativos está repleta de "intermediários e processos ineficientes, sujeitos a reconciliações e suscetíveis a erros humanos", o que aumenta os custos e riscos operacionais e reduze o retorno financeiro para gestores e investidores.

Nessa perspectivas, as tecnologias como blockchain e inteligência artificial têm sido testadas para reduzir ineficiência, burocracia, fraudes, e falhas em conformidade e segurança.

“A Genezys sempre se empenhou em oferecer soluções que aprimoram o mercado financeiro através da tecnologia. Com a parceria da Solana vamos construir uma infraestrutura completa para o mercado utilizando a blockchain mais rápida, econômica e escalável no mundo, que já está sendo usada no setor financeiro pela Visa, Mastercard, Paypal, Stripe, entre outros" afirma Richard Warrior, CEO da Genezys.

Warrior destaca que a união com a Solana busca construir uma "infraestrutura moderna" para o mercado de gestão de ativos e patrimônio e ajudar os gestores, administradores, custodiantes e outros prestadores de serviços a reduzirem custos e serem mais eficientes em suas operações, beneficiando investidores com melhores serviços e oportunidades de investimento.

O foco inicial será no Brasil, onde a empresa já tem aproximadamente R$ 1 bilhão em fundos comprometidos. Na solução inicial, oferecida para os primeiros clientes, serão feitos aprimoramentos aos processos "mais problemáticos e ineficientes" identificados.

O resultado esperado é uma "redução drástica no tempo, burocracia e custos" em todas as etapas do ciclo de vida dos fundos, com a automatização dos processos variando entre 75% até 90% dependendo do tipo de fundo e ativos neles administrados.

Além disso, a tecnologia vai fornecer controle dos dados da operação em tempo real de maneira conciliada para todos os players necessários, facilitando a vida dos gestores e administradores. A solução também abrange as operações estruturadas feitas por securitizadoras, como CRI e CRA.

“Atualmente, a falta de digitalização dificulta o controle dos lastros, gestão e potencial execução das garantias nos papéis securitizados. A consequência são prejuízos significativos para os investidores por falta de agilidade na execução dos termos. Com os contratos inteligentes, tudo isto é executado de maneira automatizada e simultânea para toda a cadeia, facilitando a vida dos players e diminuindo o risco para os investidores”, complementa Warrior.

Solana na América Latina

A Genezys é a primeira empresa da América Latina a fazer esse tipo de parceria com a Solana. Segundo Diego Dias, head da América Latina da Solana Foundation, há uma grande oportunidade para melhorias nesse setor.

"Iremos liderar esse movimento criando uma rede operacional completa para atender às principais necessidades do mercado de ponta-a-ponta, eliminando a maioria das ineficiências existentes e gerando mais eficiência e segurança. Estamos muito entusiasmados em colaborar com a Genezys para criar a melhor infraestrutura tecnológica para fundos de investimento do mundo", afirma Dias.