Franklin Templeton lança fundo tokenizado de títulos do Tesouro dos EUA em blockchain

A gestora Franklin Templeton anunciou nesta quinta-feira, 8, que lançou seu fundo tokenizado de investimentos em títulos do Tesouro dos Estados Unidos no blockchain Arbitrum. O projeto foi desenvolvido em parceria com a própria Fundação Arbitrum, responsável pela rede.

De acordo com um comunicado da gestora, o fundo recebeu o nome de "OnChain U.S. Government Money Fund" e o ticker FOBXX. Os investidores poderão obter exposição ao fundo e seus ativos a partir da aquisição de tokens BENJI, criados em parceria com a plataforma Benji Investments.

A Franklin Templeton afirma que o lançamento busca "acelerar a integração entre as finanças tradicionais e as finanças descentralizadas [DeFi, na sigla em inglês]". O fundo lançado na Arbitrum estreou primeiro no blockchain Stellar, seguido de um lançamento na rede Polygon em abril deste ano.

O fundo foi o primeiro dos Estados Unidos a usar uma rede blockchain para processar transações e informações sobre seus investidores, ainda em 2021. No momento, ele possui mais de US$ 1,8 bilhão em ativos sob gestão.

O foco de investimento do fundo é em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, com um preço estável por ação de participação na casa dos US$ 1. A Franklin Templeton não descarta lançar os fundos em outras redes blockchain além das três inicialmente escolhidas.

Roger Bayston, líder de ativos digitais da gestora, disse que "a expansão para o ecossistema da Arbitrum é um passo importante em nossa jornada para capacitar nossos recursos de gerenciamento de ativos por meio do uso da tecnologia blockchain".

"Estamos entusiasmados com as oportunidades que isso abrirá para nossa empresa e nossos clientes", disse ainda o executivo. A Arbitrum é uma rede de segunda camada que está ligada à Ethereum, buscando oferecer mais escalabilidade e velocidade para projetos no mundo cripto.

Steven Goldfeder, um dos principais desenvolvedores ligados à Arbitrum, disse que "o compromisso da Franklin Templeton com a inovação está alinhado com a nossa missão de fornecer soluções escaláveis ​​e eficientes para o setor financeiro".