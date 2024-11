Mercado cripto cresce US$ 1 trilhão em mês de recordes de preço e eleição de Trump

O ano de 2024 foi, até o momento, bastante positivo para as criptomoedas. No entanto, um mês ganhou destaque: novembro. Com a vitória de Donald Trump, que se autointitulou “criptopresidente”, a classe de ativos digitais teve um dos meses mais positivos da história, com recordes consecutivos e um crescimento de US$ 1 trilhão.

Dados do TradingView mostram que a capitalização de mercado das criptomoedas subiu 43,3% em novembro. O salto foi de aproximadamente US$ 1 trilhão.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

O crescimento é apenas um dos reflexos dos movimentos significativos que ocorreram no mercado cripto em novembro.

O bitcoin, maior criptomoeda do mundo, bateu recordes consecutivos de preço, chegando bem próximo dos US$ 100 mil. A capitalização desta criptomoeda também disparou, ultrapassando a Meta (antigo Facebook), a prata e a Saudi Aramco, consagrando o bitcoin como o sétimo ativo mais valioso do mundo.

Investidores continuam otimistas com novos descobramentos positivos para as criptomoedas, principalmente após a posse de Donald Trump em janeiro de 2025. No momento, o Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "ganância extrema" em 78 pontos.

Economia digital e você ainda não investe em criptoativos? Conheça a Mynt, uma plataforma BTG Pactual com a melhor seleção de ativos disponível para você explorar novas formas de investir sem medo. Abra agora sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok