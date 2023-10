Bitcoin ultrapassa US$ 30 mil após discurso positivo do Fed sobre inflação nos EUA

Na manhã desta sexta-feira, 20, o bitcoin volta a subir depois de um discurso positivo do presidente do banco central norte-americano sobre a inflação e notícias positivas no cenário regulatório das criptomoedas no país.

A principal criptomoeda chegou a ser cotada acima dos US$ 30 mil, em US$ 30.104, de acordo com dados do CoinMarketCap. No entanto, agora recua para US$ 29.550, ainda mantendo uma alta de 3,65% nas últimas 24 horas.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Por que o bitcoin disparou?

“Um dos potenciais motivos para a alta de hoje é a precificação do discurso de Jerome Powell na quinta-feira, 19. O presidente do Fed indicou que, na próxima reunião do FOMC, é muito provável que não haja aumento na taxa de juros norte-americana. A manutenção do patamar da taxa de juros faz com que investidores busquem retornos mais atrativos, beneficiando diretamente ativos de risco como o bitcoin”, explicou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

Powell, que é presidente do Federal Reserve, citou incertezas econômicas e riscos em sua justificativa: "A política restritiva está exercendo pressão negativa sobre a atividade econômica e a inflação".

Os investidores se mantêm otimistas com o bitcoin, ainda que a notícia falsa de que o ETF de bitcoin à vista tinha sido aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) tenha gerado um certo ceticismo no mercado.

Apesar disso, a maioria dos especialistas no mercado acredita em uma autorização da SEC em um futuro próximo. Um ETF de bitcoin à vista, ainda inédito nos EUA, poderia trazer US$ 30 bilhões para o mercado cripto e aumentar o valor de mercado do setor em US$ 1 trilhão, segundo previsões da NYDIG e da CryptoQuant.

Na última quinta-feira, representantes da SEC afirmaram que não devem recorrer mais em um processo movido – e perdido parcialmente – pela autarquia contra a Ripple, responsável pela criptomoeda XRP. A decisão em julho de que a XRP não configurava um valor mobiliário não registrado conforme alegava a SEC fez com que a criptomoeda disparasse mais de 80% em uma hora.

O bitcoin vai continuar subindo?

“Esses movimentos podem indicar o fim de uma postura mais agressiva da SEC ao menos com grandes protocolos já bem estabelecidos, apagando uma dor de cabeça frequente dos investidores do mercado”, pontuou Thiago Rigo, da Titanium Asset Management.

Ainda que o cenário no longo prazo seja otimista para o bitcoin, com uma aprovação de ETF e o halving no horizonte, por enquanto a continuação da tendência de alta do bitcoin “só deve ser esperada caso os preços consigam romper a importante faixa dos US$ 29.390, banda superior da lateralização entre ela e a região dos US$ 28 mil. Caso um rompimento falhe, é provável que os preços testem novamente a faixa dos US$ 28 mil em um range”, disse João Galhardo, da Mynt.

Criptomoedas hoje

Além do bitcoin, o ether, segunda maior criptomoeda do mundo, é cotado a US$ 1.601, com alta de 2,72% nas últimas 24 horas.

A XRP se beneficiou das notícias positivas da última quinta-feira sobre o processo movido pela SEC e sobe 7,13% nas últimas 24 horas, cotada a a US$ 0,5183. No acumulado do ano a criptomoeda já subiu quase 53%.

Ainda se destaca no cenário positivo das maiores criptos por valor de mercado a SOL, da rede Solana. A criptomoeda, que atualmente é a 7ª maior do mundo, é cotada a US$ 26,70 e subiu 9,86% nas últimas 24 horas.

Polygon e Litecoin também sobem 4,55% e 3,58% no mesmo período, respectivamente, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok