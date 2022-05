"Mentes mais brilhantes estão em cripto" diz bilionário de Wall Street

Paul Tudor Jones, um dos maiores investidores de Wall Street de todos os tempos, famoso por suas análises macroeconômicas, afirmou estar otimista com o futuro do bitcoin, principalmente pelo capital intelectual atraído pela classe de ativos. O bilionário ainda disse esperar um futuro brilhante para a criptomoeda durante esse período de alta nas taxas de juro.

Em entrevista à CNBC, Tudor Jones explicou ver a atual situação como uma divisão geracional: “Se você analisar as mentes mais brilhantes deixando as faculdades hoje, vários deles estão indo para cripto, vários estão indo para a internet 3.0. É difícil não estar comprado em cripto, somente baseado no capital intelectual que está indo para esse espaço”.

“Se você olhar qual é o objetivo principal de cripto, é uma internet sem fronteiras, onde de repente você tem o blockchain como validador de transações entre qualquer pessoa. Claramente os bancos centrais não vão ser fãs dessa ideia, principalmente no uso de criptomoedas como meio de troca. Essa é a principal coisa segurando essa classe de ativos: os bancos centrais não vão comprar a ideia, porque não poderão controlar a oferta de dinheiro”, completou o gestor do famoso fundo Tudor.

Na opinião de Tudor Jones, o mundo caminha para uma "desglobalização", e a possibilidade de não depender dos bancos centrais para a emissão de moeda, principalmente como reserva de valor, pode ser muito vantajosa.

“Tenho uma alocação modesta em cripto, além disso tenho uma posição de trade que vai de muito investido até zero investido, e nesse momento estou modestamente comprado. Eu imaginaria que cripto vai ter um futuro brilhante enquanto navegamos por essas taxas de juro mais altas em algum momento, muito disso depende da atuação do nosso banco central e de o quão sério estamos sobre lutar contra a inflação. Se os custos de proteções como o ouro e o bitcoin crescerem, vai ser interessante descobrir se será o suficiente para conter a inflação”, finalizou a lenda de Wall Street.

Paul Tudor Jones já demonstrou seu entusiasmo com o setor de cripto e blockchain em várias outras oportunidades. Em março deste ano, anunciou que aumentou sua aposta neste mercado e, no ano passado, chegou a dizer que "o bitcoin está ganhando a corrida contra o ouro".

