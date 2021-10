Paul Tudor Jones: bitcoin está ganhando corrida contra o ouro

O megainvestidor Paul Tudor Jones falou sobre o papel do investimento em bitcoin como forma de proteção do portfólio em uma aparição no canal de televisão americano CNBC. Para ele, a criptomoeda está superando o ouro.

"Acredito que estamos mudando para um mundo cada vez mais digitalizado. Claramente existe um lugar para as criptos e claramente elas estão ganhando a corrida contra o ouro", disse o bilionário.

Tudor Jones, que fez fama como um dos maiores gestores de fundos de hedge do mundo, ainda afirmou que o bitcoin é uma ótima maneira de investidores se protegerem contra a inflação.

Ele também falou sobre sua carteira de criptoativos, dizendo que atualmente sua exposição a essa classe de ativos corresponde uma "porcentagem de um dígito" do seu portólio e que se fundo também tem uma pequena posição em bitcoin.

Em 2021, o preço do ouro acumula queda de 6,95%, enquanto o bitcoin soma mais de 120% de ganhos no ano. Para Tudor Jones, o bitcoin é um investimento melhor do que ouro neste momento, mesmo com o recorde de preço da criptomoeda. Em junho, ele havia afirmado que o bitcoin é "uma forma de investir na certeza".

A opinião do investidor tem se tornado cada vez mais comum. Relatório recente do J.P. Morgan, por exemplo, afirma que investidores institucionais estão preferindo investir em bitcoin do que no metal precioso. Mais cedo, no início de 2021, outra pesquisa mostrou o maior interesse dos jovens pela criptomoeda em detrimento do ouro.

