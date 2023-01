Maior conglomerado cripto pode estar sob investigação nos EUA, diz reportagem

O conglomerado de criptomoedas Digital Currency Group, ou DCG, está sob investigação do Distrito Leste de Nova York do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e da Securities and Exchange Commission (SEC), de acordo com uma reportagem da Bloomberg.

As autoridades estão investigando as transferências internas entre o DCG e sua empresa subsidiária de empréstimos cripto Genesis Global Capital, de acordo com o relatório, que citou pessoas familiarizadas com o assunto. Os promotores já solicitaram entrevistas e documentos de ambas as empresas, enquanto a SEC está conduzindo uma investigação semelhante em estágio inicial.

Até o momento, nenhuma acusação foi feita contra o DCG, nem nenhuma agência dos EUA forneceu qualquer informação sobre o caso. Um porta-voz da DCG disse que a empresa desconhecia uma investigação:

“A DCG tem uma forte cultura de integridade e sempre conduziu seus negócios legalmente. Não temos conhecimento ou motivos para acreditar que haja qualquer investigação do Distrito Leste de Nova York sobre o DCG”.

A Genesis é uma das empresas afetadas pela onda contagiosa após o colapso da FTX em novembro. De acordo com a divulgação da empresa em 10 de novembro, ela tem US$ 175 milhões bloqueados em uma conta de negociação FTX.

A Genesis interrompeu os saques em 16 de novembro devido a problemas de liquidez e contratou o banco de investimentos Moelis & Company para ajudar na reestruturação.

A Genesis deve US$ 900 milhões à corretora de criptomoedas Gemini. Eles operaram juntos um produto chamado Gemini Earn, que permite que os investidores em cripto ganhem 8% de juros em seus empréstimos cripto. A Gemini alega que a DCG não pagou a Genesis, levando à falha nos pagamentos aos clientes da Gemini.

Entre outras subsidiárias do DCG estão a Grayscale Investments, o portal de notícias CoinDesk, a corretora de criptomoedas Luno e a mineradora de Bitcoin Foundry. Além disso, a maioria dos fundos de investimento da Grayscale está negociando com desconto.

