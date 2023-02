Banco JPMorgan vai lançar 'hub de inovação' para projetos em Web3

O banco JPMorgan, um dos maiores do mundo, vai continuar seus investimentos na área de Web com a abertura de um "hub de inovação" para realizar o desenvolvimento de projetos no setor. O primeiro foco do laboratório deverá ser a área de identidades digitais, com uma expansão em seguida para abranger também o segmento de tecnologias de proteção de privacidade.

As informações sobre a unidade de desenvolvimento foram reveladas no Twitter por Ty Lobban, que é responsável pela Onyx, uma plataforma de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) que foi adquirida pelo banco recentemente. O hub será aberto na Grécia.

"Nós acreditamos que a área de identidades digitais é a chave para conseguir escalabilidade na Web3, e o time da Onyx em Atenas vai ajudar a construir soluções de identidade para conseguir isso", explicou Lobban no post no Twitter. Inicialmente, o time vai trabalhar na criação de um aplicativo para identidade digital e em protótipos de carteiras digitais.

O banco tem sido um dos principais agentes tradicionais do mercado a investir na área de Web3. Em novembro de 2022, o JPMorgan também recebeu a confirmação nos Estados Unidos do pedido de cadastro de patentes registradas pela instituição ligadas ao desenvolvimento de uma carteira digital própria.

As solicitações de patente realizadas pelo banco envolvem a criação de uma carteira digital de criptoativos que ofereceria uma série de serviços, em especial a transferência e armazenamento de ativos digitais e o processamento de pagamentos usando criptomoedas.

A patente marcou mais um passo do JPMorgan no mundo dos criptativos, e serve como uma validação do setor por parte de um ator institucional de reconhecimento global. Também em novembro, o banco realizou sua primeira transação internacional usado DeFi em um blockchain público.

A transação foi facilitada pelo Projeto Guardian da Autoridade Monetária de Singapura (MAS, na sigla em inglês) em 2 de novembro — e foi estabelecida como parte de um programa piloto para “explorar potenciais aplicações financeiras descentralizadas nos mercados de financiamento por atacado”.

