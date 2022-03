João Doria se reúne com CEO da Binance, mas encontro é tratado em sigilo

O CEO da corretora cripto Binance, Changpeng Zhao, conhecido pelo apelido de "CZ", publicou nas redes sociais uma foto com o governador do estado de São Paulo, João Doria. O encontro, que consta na agenda oficial do líder paulista, aconteceu no dia anterior, e a razão do seu acontecimento foi mantida em segredo tanto pelo governo quanto pela empresa.

Na imagem publicada nas suas redes sociais uma foto, CZ aparece apertando a mão do governador Doria e comentando o prazer do encontro. Doria, provável candidato do PSDB para as eleições presidenciais de 2022, respondeu agradecendo a visita e parabenizando o bilionário pelo “trabalho disruptivo que vem fazendo", como o próprio escreveu. "Conte com São Paulo!”, completou o governador.

It was a great pleasure meeting with the Governor of São Paulo @jdoriajr! 🇧🇷 pic.twitter.com/49pUC4p45M — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 15, 2022

Contatadas, as duas assessorias não quiseram comentar o propósito do encontro. Procurada, a Secretaria de Comunicação do Estado afirmou: “Como acontece na maioria das reuniões entre o governador e empresários, o encontro não foi aberto a veículos de imprensa ou equipes das assessorias de comunicação pública ou privadas”.

Nas redes sociais, especula-se sobre a abertura de uma sede da Binance na cidade de São Paulo. Um usuário, ao sugerir essa possibilidade, foi respondido pelo próprio CEO com emojis simbolizando um "negócio fechado".

🙏🤝 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 15, 2022

Outra possível razão para a reunião é a compra da corretora de ativos tradicionais Sim;Paul pela corretora de cripto. Na segunda-feira, 14, as empresas assinaram um documento que pede ao Banco Central que avalie o negócio.

