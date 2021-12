IPO de criptomoedas? Entenda como lucrar com pré-lançamentos

No mercado financeiro tradicional, quando uma empresa decide abrir capital e colocar suas ações para negociação em bolsas de valores, ela passa por um processo chamado "Initial Public Offering", ou "Oferta Pública Inicial", mais conhecido por sua sigla em inglês: IPO. Mas você sabia que existe algo semelhante no mercado cripto?

Quando um projeto quer colocar suas criptomoedas no mercado, permitindo que qualquer pessoa possa comprar e vender o ativo, se tornando investidor da empreitada, acontece o seu pré-lançamento, em um processo semelhante ao dos tradicionais IPOs.

Em um passado não muito distante, esse processo era chamado de ICO, sigla para "Initial Coin Offering", ou "Oferta Inicial de Moeda", e que permitiam a emissão de quaisquer criptomoedas e a sua compra por qualquer interessado, sem muito controle. Por causa da grande quantidade de golpes e também de pressões regulatórias pelo mundo, esse modelo de oferta inicial de criptoativos caiu em desuso. Mas o pré-lançamento de ativos digitais continua a todo vapor, com diferentes formatos.

O especialista em criptomoedas da EXAME Invest, Felipe Dantas, cita alguns deles, como o IEO, o IDO e o IFO. "O mercado evoluiu, e agora oferece diferentes formas de participar de um lançamento, trazendo mais opções tanto para o investidor quanto para os desenvolvedores do projeto", disse, reforçando que o entendimento sobre cada um dos formatos pode facilitar a vida dos investidores e aumentar a chance de bons investimentos.

Por que investir em ofertas iniciais?

A vantagem desse tipo de lançamento é que é possível comprar um determinado criptoativo antes mesmo dele ser listado nas corretoras, possibilitando a compra a valores possivelmente muito menores do que quando sua negociação se tornar pública nas corretoras.

Isso, claro, depende do sucesso do projeto e da sua aceitação pelo mercado. Não existe garantia de que um ativo comprado em oferta inicial vai de fato valorizar quando chegar às corretoras. No entanto, com o crescimento do mercado, isso tem se tornado comum, e é uma das formas mais lucrativas de operar criptomoedas.

"Existe um grande potencial de rentabilidade ao comprar o projeto enquanto ele ainda é pouco conhecido e negociado apenas em plataformas menores. Por exemplo, no caso do projeto ser listado por uma grande corretora, só isso já deve gerar uma grande fluxo de capital no projeto, devido às compras realizadas por investidores dessa plataforma maior, fazendo com que o preço do ativo dispare", disse Dantas, citando que isso é comum, e um dos maiores benefícios de entrar em ofertas iniciais.

Existem alguns fatores que podem indicar uma boa aposta, aumentando as chances de que a compra do mesmo em sua oferta inicial será muito lucrativa quando ele chegar às corretoras. A solução proposta pelo projeto, os nomes envolvidos no time de desenvolvimento, a rede utilizada, os investidores.

A convite da EXAME Invest, Felipe Dantas participa do Segredos dos Pré-Lançamentos, uma semana inteira de aulas gratuitas sobre o assunto, e explica não apenas as diferenças entre os tipos de ofertas iniciais, mas como identificar as mais promissoras e que podem garantir lucros gigantescos.

Onde acontecem as ofertas iniciais

No mercado financeiro tradicional os IPOs acontecem nas bolsas de valores - no caso do Brasil, por exemplo, só existem IPOs na B3. Mas no mercado de criptoativos não é bem assim.

Existem atualmente diversas plataformas onde acontecem lançamentos e ofertas iniciais de criptoativos, e somente algumas são dentro das corretoras. Muitas delas independentes e algumas até descentralizadas, onde as ofertas são automatizadas por contratos inteligentes.

"Hoje temos diversas plataformas de lançamentos que não são seguras e não lançam bons projetos, então o ideal é que o investidor busque o histórico de projetos lançados em cada uma, avalie os mesmos e tenha mais informações antes de escolher fazer um aporte e participar de algum lançamentos", explica Dantas.

Entender as plataformas mais confiáveis, fáceis de usar, seguras e com taxas que não tornam a operação pouco atraente é algo essencial, e é outro ponto citado por Dantas na semana de aulas gratuitas do Segredos dos Pré-Lançamentos.

Exemplos de ofertas iniciais de sucesso

Um dos casos mais famosos de IEO, quando uma corretora lança seu criptoativo próprio, é o da Binance Coin (BNB), da corretora Binance. Lançada em 2017, pouco tempo depois da corretora começar a funcionar, a criptomoeda foi vendida em sua oferta inicial por US$ 0,10. Hoje, é negociada a US$ 580 - um lucro de 5.800 vezes, ou quase 580.000%, que foi ainda maior quando o ativo atingiu seu preço recorde de US$ 690 em maio.

Em 2020 e em 2021, vários projetos garantiram lucros exorbitantes para investidores iniciais, que compraram os ativos antes de sua listagem nas corretoras. Axie Infinity, Shiba Inu, Solana e Avalanche são os casos mais conhecidos, já que se tornaram algumas das maiores criptos do mundo.

Mas não é preciso ir tão longe: projetos que ainda não chegaram nesse nível de maturidade e tamanho também ofereceram lucros monstruosos para quem participou de seus pré-lançamentos, em especial criptoativos relacionados aos jogos em blockchain, ao metaverso e às finanças descentralizadas (DeFi).

Por exemplo, se você tivesse investido R$100 no pré-lançamento da criptomoeda Velhalla, você poderia ter multiplicado seu investimento inicial em 539x, e saído com R$ 53.900 na conta no dia do seu lançamento.

Sabendo escolher os projetos mais promissores, as plataformas mais adequadas, e entendendo a hora de comprar e vender os ativos, esse é um setor que pode oferecer ganhos gigantescos. Com conhecimento do assunto, o setor é apontado pelo especialista Felipe Dantas como a "mina de ouro do mercado cripto".

Felipe Dantas é especialista em encontrar boas oportunidades de criptoativos em pré-lançamentos. Ele participou de cinco pré-lançamentos neste ano, todos com sucesso e altamente lucrativos.

As aulas são abertas a todos que queiram conhecer esta nova forma de ganhar dinheiro com criptomoedas, inclusive iniciantes ou pessoas sem conhecimentos sobre este mercado.

