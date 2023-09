Inter e Caixa fazem 1ª transferência entre banco público e privado com o Drex

O Banco Inter e a Caixa Econômica Federal anunciaram nesta quarta-feira, 6, a primeira transferência entre um banco público e um privado utilizando o Drex, a moeda digital brasileira desenvolvida pelo Banco Central.

Antes chamado de Real Digital, o Drex tem previsão de lançamento em 2024 e os testes do projeto piloto já começaram. Uma série de projetos de grandes empresas e instituições financeiras foi selecionada para participar.

Depois da primeira transação entre os bancos privados BTG Pactual e Itaú, e a primeira transação entre bancos públicos com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, agora o Banco Inter e a Caixa realizaram a primeira transação interbancária envolvendo uma instituição pública e uma privada.

Para a operação, o Inter emitiu seu primeiro lote de reais digitais no valor de R$ 77,77. A transação, segundo o Inter, ocorreu no ambiente de testes do Banco Central.

Em um comunicado, a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, afirmou que o banco está entusiasmado "com os resultados positivos até agora e ansiosos para explorar ainda mais o potencial das moedas digitais e das transações ágeis".

Transações com o Drex

Na semana passada, o Itaú Unibanco e o BTG Pactual anunciaram a realização bem-sucedida da primeira transferência entre bancos na rede do projeto como parte do piloto da moeda digital de banco central (CBDC) do Brasil. O Itaú também foi a primeira instituição a criar um nó na rede escolhida para a etapa de testes.

A transferência envolveu uma versão tokenizada de reservas do BTG Pactual que foram enviadas para uma carteira digital do Itaú. Em seguida, o Itaú retornou essas reservas para o BTG.

André Portilho, chefe da área de Digital Assets do BTG Pactual, destacou à EXAME que "o Drex é um importante avanço para a economia brasileira e estamos comprometidos a trabalhar para a sua evolução". Ao todo, 16 propostas de empresas individuais e consórcios foram escolhidas pelo Banco Central para participar do piloto do Drex.

Já a primeira transação entre bancos públicos com o Drex foi realizada pela Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o Drex deverá permitir um barateamento e melhoria de diferentes serviços financeiros: "Um exemplo prático é a previsão de que o financiamento de um imóvel, por exemplo, poderá ser realizado em questão de horas. Isso acontecerá uma vez que tanto o dinheiro quanto o imóvel serão tokenizados", disse um comunicado.

