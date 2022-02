Housi lança criptoativo para cashback em compra de imóveis em São Paulo

Com uma capitalização de mais de 325 trilhões de dólares em 2020, o mercado imobiliário foi um dos que mais se beneficiou da inovação tecnológica dos últimos anos. A tokenização de ativos do setor é um exemplo, que pretende facilitar ainda mais a vida de quem pretende alugar ou comprar imóveis. E foi pensando nisso que a Housi, plataforma digital brasileira para aluguel de imóveis, decidiu criar o seu próprio criptoativo.

A startup desenvolveu e vai oferecer aos seus consumidores o que a empresa chama de "cashback token", um criptoativo do tipo utility token, que poderá ser negociado livremente e que garantirá benefícios aos seus proprietários, como descontos nas despesas operacionais dos imóveis. O projeto é uma parceria com a Vitacon, incorporadora do empreendimento ON Jardins, e a Insignia, startup criada com os vencedores do prêmio Real State Tokenization Challenge 2021.

“O futuro do mercado imobiliário vai migrar para tokenização. É claro que a transição vai ocorrer de maneira gradativa. Mas o fato é que ativos tokenizados otimizam a experiência de vida do investidor em termos de menos burocracia, menos custo, mais liquidez e mais fracionamento. Nesta introdução ao mundo dos tokens, estamos oferecendo uma experiência de vanguarda para o investidor aprender e evoluir conforme a evolução do mercado”, afirmou Alexandre Frankel, CEO da Housi.

O "cashback token" é baseado em blockchain e foi desenvolvido pelas equipes de TI e jurídico da Housi. Inicialmente, ele estará disponível apenas para os compradores das unidades do ON Jardins, em São Paulo. Quem investir no empreendimento, receberá cashback em tokens da Housi para iniciar ou compor sua carteira digital. A iniciativa pretende trazer ainda mais inovação para o segmento imobiliário, por conta das facilidades que a nova tecnologia promete aos investidores.

Quem for proprietário de uma unidade do empreendimento poderá vender seus tokens para qualquer pessoa no mundo que tenha uma carteira digital e acesso ao produto, ou ainda convertê-los em outros ativos. Cada token representa uma parte do imóvel, aumentando ainda mais as possibilidades de negociação, sem a necessidade de vender o imóvel inteiro.

Além do cashback, segundo Frankel, “o investidor também terá uma vantagem adicional, pois o 'cashback token' confere outra dimensão ao investimento imobiliário, contribuindo com um desconto nas despesas operacionais do apartamento”, e promovendo, ainda, o acesso à investimentos que antes estavam disponíveis apenas para grandes investidores.

A Housi não tem planos de parar no ON Jardins e, pretende, no futuro, expandir a iniciativa para seus empreendimentos em todo o Brasil.

Considerando que projetos como este ainda estão começando a surgir no setor, a Housi promoverá uma série de palestras e encontros com especialistas para abordar o tema da tokenização de ativos imobiliários. “O mercado ainda é incipiente em iniciativas assim. A partir do momento em que as pessoas tiverem conhecimento de como funciona, vão querer migrar totalmente para o modelo tokenizado”, concluiu Frankel.

