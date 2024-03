Hong Kong anuncia criação de moeda digital própria para incentivar tokenização

O banco central de Hong Kong anunciou nesta quinta-feira, 7, que vai iniciar a criação de uma moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês) própria. O projeto terá como foco o atacado, buscando modernizar a infraestrutura financeira para incentivar a expansão da tokenização de ativos.

De acordo com um comunicado da autoridade monetária de Hong Kong, o projeto busca "explorar uma infraestrutura inovadora do mercado financeiro (FMI) que facilitará a liquidação interbancária contínua de dinheiro tokenizado por meio de uma CBDC de atacado".

O foco inicial será no uso da moeda digital na tokenização de depósitos. Hong Kong vem estudando o potencial das CBDCs desde 2017, e agora decidiu iniciar o desenvolvimento de uma versão digital do dólar de Hong Kong, que recebeu o nome de e-HKD.

Segundo as autoridades, será criado um ambiente de testes neste ano para abrigar "pesquisas adicionais e testes de casos de uso de tokenização que incluem, entre outros, liquidação de ativos tokenizados do mundo real, por exemplo: títulos verdes, créditos de carbono, aeronaves, estações de carregamento de veículos elétricos, conhecimentos de embarque eletrônicos e gestão de tesouraria".

As autoridades de Hong Kong planejam desenvolver o projeto em parceria com o setor privado. Há a expectativa, ainda, que a CBDC ajude a criar uma nova infraestrutura de mercado financeiro que "ajude a reduzir a distância entre os ativos tokenizados e as transações em dinheiro".

Caso os testes recebam uma "atenção suficientemente grande da indústria", é possível que a CBDC seja oficialmente emitida "no tempo apropriado". Entretanto, Hong Kong não informou qual seria uma data possível para o lançamento.

As CBDCs se tornaram uma prioridade em muitas economias, mas a maior parte dos projetos ainda é de varejo, ou seja, para uso da população em compras e transferências. As CBDCs de atacado, como a que será desenvolvida em Hong Kong, tem como foco bancos e instituições financeiras, para uso nas operações entre essas empresas.

O Drex, que está em desenvolvimento no Brasil, também será uma CBDC com foco em atacado, permitindo a tokenização de depósitos bancários e de ativos de investimento como títulos do Tesouro. O projeto está em fase de testes, prevista para ser concluída em maio deste ano.

