Hong Kong pode aprovar ETFs de bitcoin pela primeira vez ainda em abril

Os reguladores de Hong Kong podem aprovar já na próxima semana os primeiros pedidos para lançamento de fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de preço à vista do bitcoin, em meio ao interesse crescente de gestoras nessa opção de investimento em criptomoedas.

De acordo com a Reuters, a previsão dos reguladores é que uma primeira leva de pedidos seja aprovado na próxima semana, com os fundos estreando no mercado ainda em abril. Na prática, a aprovação pode tornar Hong Kong a primeira jurisdição da Ásia a aprovar esse tipo de produto de investimento.

Além de Hong Kong, a Austrália também está avaliando pedidos de lançamento de ETFs de bitcoin. Há a expectativa, ainda, que Singapura e os Emirados Árabes Unidos aprovem pedidos semelhantes, mas em um ritmo mais lento. Já em Hong Kong, a análise teria sido acelerada.

A Reuters afirma que ao menos quatro empresas entraram com pedidos junto ao regulador de Hong Kong. Dessas, três são filiais de grandes gestoras do mercado financeiro chinês: China Asset Management, Harvest Fund Management e Bosera Asset Management.

O jornal local Securities Times também apontou que as gestoras chinesas estão interessadas nos ETFs de bitcoin, citando ainda a China Southern Fund como uma das gestoras que já entrou ou pretende entrar com pedido de lançamento de um fundo próprio de investimento na criptomoeda.

A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong afirmou em 22 de dezembro de 2023 que estava "pronta" para receber e analisar solicitações de lançamento de ETFs da criptomoeda. Desde então, ela teria recebido "múltiplas" solicitações, segundo o Securities Times.

No momento, Hong Kong já conta com ETFs de preços futuros de criptomoedas, mas agora o regulador diz que está "preparado para aceitar solicitações de autorização para outros fundos com exposição a ativos virtuais, incluindo os fundos negociados em bolsa com exposição a ativos virtuais à vista". Em 2024, os Estados Unidos aprovaram o lançamento de ETFs de preço à vista de bitcoin, que têm atraído bilhões em investimento. A medida gerou um interesse maior entre gestoras e outras grandes empresas nessa categoria de produtos, refletindo na demanda por lançamentos em Hong Kong e outros mercados.

