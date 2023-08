Gestora de R$ 3 trilhões diz que derrota da SEC viabiliza ETF de bitcoin

A derrota judicial da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) "abre caminho" para a aprovação de um fundo negociado em bolsa (ETF) de preço à vista do bitcoin. É o que avalia a Bernstein, uma gestora com cerca de R$ 3 trilhões sob gestão, em um relatório divulgado na terça-feira, 29.

Para a gestora, a vitória da Grayscale e a consequente necessidade da SEC revisar a solicitação da empresa de conversão de seu fundo de bitcoin em um ETF é um "segundo marco" na batalha do mercado cripto contra a agência reguladora norte-americana, que tem tido uma postura mais rígida contra o setor.

A primeira vitória, afirma a Bernstein, foi a decisão de um juiz no caso entre a Ripple e a SEC. A Justiça dos Estados Unidos negou parcialmente os argumentos da SEC e decidiu que o XRP, criptomoeda da Ripple, não seria um valor mobiliário por si ou quando é ofertado em uma corretora.

Na visão da Bernstein, a vitória da Grayscale "provavelmente abre o caminho para a aprovação de um ETF à vista de bitcoin" e aumenta a chance da SEC aprovar todos os pedidos atualmente em análise, incluindo o submetido pela BlackRock, a maior gestora do mundo.

O relatório destaca que a decisão não resulta em uma conversão imediata do GBTC, o fundo da Grayscale, em um ETF, mas "dá uma base sólida para a Grayscale ser avaliada junto com os outros solicitantes de ETFs de bitcoin". No processo, a empresa alegava que a SEC usou argumentos inválidos para rejeitar seu pedido.

Na projeção atual da Bernstein, a aprovação de um ETF de bitcoin pode ocorrer a qualquer momento a partir da próxima semana, com a janela provável de análise se encerrando no início de 2024. Atualmente, a SEC permite apenas o lançamento de ETFs de preços futuros da criptomoeda.

ETF de bitcoin deve impulsionar mercado

Anteriormente, a gestora já havia divulgado um relatório em que destacou o potencial impacto de uma aprovação para o mercado. Na visão da Bernstein, o lançamento de um ETF de preços à vista destravaria e iniciaria um novo ciclo de alta para todo o mercado de criptomoedas.

Na visão da gestora, a liberação pelo regulador norte-americano resultaria em uma entrada de capital significativa no mercado de criptomoedas ao criar não apenas uma demanda maior no segmento à vista, mas também uma imagem de aprovação regulatória positiva para o setor.

A projeção da gestora é que um mercado de ETF de preço à vista da criptomoeda seria "grande", chegando a 10% da capitalização total do ativo em até três anos. Atualmente, o market cap é de mais de US$ 569 bilhões, de acordo com dados do site CoinGecko.

